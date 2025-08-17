晴時多雲

WTT大滿貫》直落三贏得台灣內戰 廖振珽今年首度闖進大滿貫64強

2025/08/17 06:51

廖振珽在資格賽最終輪擊敗黃彥誠，搭上正賽列車。（取自WTT官網）廖振珽在資格賽最終輪擊敗黃彥誠，搭上正賽列車。（取自WTT官網）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕「山豬」廖振珽昨晚在2025年WTT歐洲大滿貫賽男單資格賽最終輪的「台灣內戰」中，以直落三擊退黃彥誠，今年首度闖進大滿貫賽正賽。16歲的台南小將郭冠宏則在資格賽最後一輪以1:3遭南韓名將趙大成逆轉，17歲的智淵乒乓球館小將葉伊恬也以1:3不敵西班牙女將張璇，和生涯首張大滿貫賽正賽門票擦身而過。

世界排名68的廖振珽資格賽前兩輪分別擊敗美國的納瑞許、阿爾及利亞的布魯薩，最終輪對上世界排名82的黃彥誠，兩人在2023年突尼斯挑戰賽曾交手，當時廖振珽在局數2:1領先下遭逆轉，這回再度過招，廖振珽展現絕佳的狀態，以11:5、11:7、11:5快意取勝。廖振珽在今年的新加坡及上個月美國大滿貫賽都在資格賽止步，這次在瑞典舉行的歐洲大滿貫賽終於躋身正賽64強。

首度在大滿貫賽亮相的郭冠宏，前兩輪先後以3:1解決義大利的奧耶波德、埃及選手比艾利，最終戰對決世界排名65的趙大成，首局以11:7先馳得點，可惜次局在10:9聽牌下連續錯失2個局點後，氣勢急轉直下，以11:13、9:11、8:11連丟3局遭逆轉。

同樣首次登上大滿貫賽舞台的葉伊恬，在女單資格賽連續收拾兩名印度女將羅伊、高許後，最後一關面對世界排名154的張璇，前3局雖以11:13、11:4、6:11落後，但第4局在開局2:4落後下，打出一波6:1的反擊以8:5反超，不料，關鍵時刻卻連丟6分，未能將戰線延長。

16歲的郭冠宏遭南韓名將趙大成逆轉，無緣晉級正賽。（取自WTT官網）16歲的郭冠宏遭南韓名將趙大成逆轉，無緣晉級正賽。（取自WTT官網）

