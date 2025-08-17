晴時多雲

網球》球王辛納馴服黑馬阿特曼 辛辛那提大師賽衛冕剩最後一步

2025/08/17 07:03

辛納。（法新社）辛納。（法新社）

〔記者梁偉銘/綜合報導〕辛納（Jannik Sinner）無愧為當今世界球王，7：6（7：4）、6：2馴服法國大黑馬阿特曼（Terence Atmane），義大利頭號種子率先晉級辛辛那提網賽男單冠軍戰，也用職業生涯硬地第200勝為自己慶生。

「這是非常、非常艱難的挑戰，每次和一位完全陌生的對手比賽都很辛苦。」這項男女共站、ATP千分等級大師賽，已在美國俄亥俄州進入尾聲，也是大滿貫的美國公開賽前重要暖身，辛納聽到現場觀眾唱起《生日快樂》歌後表示，4強遭遇會外賽殺入的阿特曼更是難上加難，臨場壓力格外沉重，「你知道他值得擁有這樣的成績，尤其一路走來擊敗許多不可思議的對手，展現出無比潛力。我必須非常小心，並保持良好心態，很高興自己能掌控場上局勢。」

面對左手持拍、自會外賽起7連勝的「種子殺手」阿特曼，辛納延續強勢且穩定的底線打法，首盤搶7時3：0拉開差距拿下，次盤再從第4局起兩度破發壓制，耗費86分鐘直落2出線，當今球王5連勝且1盤未失再闖辛辛那提冠軍戰，不但延續硬地26連勝氣勢，離衛冕二連霸就剩最後一步。

