MLB》剛迎回強投諾拉的費城人爆壞消息！王牌惠勒驚傳血栓歸期未定

〔體育中心／綜合報導〕費城人近期迎回明星強投諾拉（Aaron Nola）回歸，準備採用6人先發輪值，未料今天爆出壞消息，根據大聯盟官網報導，當家王牌投手惠勒（Zack Wheeler）出現血栓問題，目前歸期未定。

報導指出，惠勒在右上肢、肩膀部位附近出現血栓，今天被費城人放進15天傷兵名單，目前尚未有明確回歸時間表。費城人棒球事務總裁唐布洛斯基（Dave Dombrowski）直言，目前無法對此做出進一步說明，但所幸醫生及時發現問題，否則情況恐比現在更加嚴重。

35歲的惠勒今年依舊是國聯塞揚獎的熱門人選，出賽35場拿下10勝5敗，投149.2局送出195次三振為大聯盟三振王，僅出現33次保送，K9值11.73、BB9值1.98皆相當優異，防禦率2.71，每局被上壘率0.94，ERA+為166，fWAR值4.0。

費城人日前迎回傷癒復出的諾拉，總教練湯姆森（Rob Thomson）受訪表示將採6人先發輪值，如今隨著惠勒本季恐怕無法再回到球場，對於目前暫居國聯東區龍頭的費城人來說，無疑是沉重一擊。

