體育 棒球 中職

中職》富邦遭兄弟大逆轉！李珠珢、南珉貞場邊1舉動遭意外炎上致歉

2025/08/17 07:38

李珠珢。（記者陳逸寬攝）李珠珢。（記者陳逸寬攝）

〔體育中心/綜合報導〕富邦悍將昨天一度領先多達5分，卻在比賽後段遭到中信兄弟逆轉。而Fubon Angels韓籍啦啦隊李珠珢與南珉貞，在場邊應援時疑似玩太嗨，不慎觸犯球場禁忌，事後在社群媒體遭球迷炎上，兩人也趕緊致歉。

昨天富邦讓新開箱的兄弟洋投柯威士僅投2.1局失5分退場，然而一度領先多達5分的富邦，卻遭兄弟在6、7兩局合計攻下8分上演驚奇逆轉，最終在大巨蛋吞下追平本季最長的7連敗。

富邦昨天舉辦「悍將中學」主題日，韓籍三本柱之二的李珠珢與南珉貞，昨天在比賽中途突然將手中拿著的隊旗當成魔法掃帚騎，隨後被應援團長Travis也急忙勸阻，然而此舉動被球迷錄影Po上社群後引發熱議，有球迷認為「騎隊旗」的舉動無疑是犯大忌。

對此，李珠珢馬上回應並致歉：「我真的對不起粉絲們，當下只是想要像哈利波特一樣，騎乘飛天掃帚讓球隊士氣向前飛，不知道球場上有這個禁忌，謝謝關心與提醒我的大家，未來我會更加小心注意，不會再犯，也會繼續為富邦悍將賣力應援。」

南珉貞也表示：「不好意思！我們只是單純希望能像魔法師一樣，為球隊帶來勝利。真的不知道在球場與軍隊中有這樣的禁忌，往後我會更加謹慎注意。非常感謝大家的提醒與指教，我比誰都希望富邦悍將可以邁向總冠軍，富邦悍將加油！」

富邦今晚要再戰兄弟，若再輸球，不僅會打破球團史單月最多連敗，3度被中信3連戰橫掃將寫「金控大戰」單年最多紀錄，富邦今晚勢必要阻止這項慘劇發生。

南珉貞。（記者陳逸寬攝）南珉貞。（記者陳逸寬攝）

富邦韓籍三本柱李雅英、李珠珢、南珉貞。（記者陳逸寬攝）富邦韓籍三本柱李雅英、李珠珢、南珉貞。（記者陳逸寬攝）

