晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》湖人嚇壞！剛簽3年49億約的當家巨星東契奇 打國家隊驚傳受傷

2025/08/17 07:55

東契奇。（歐新社）東契奇。（歐新社）

〔體育中心/綜合報導〕湖人巨星東契奇（Luka Doncic）在休賽季將代表斯洛維尼亞出戰歐錦賽，今天他在熱身賽驚傳傷情，因右膝挫傷退場。

斯洛維尼亞今在熱身賽對上拉脫維亞，東契奇上半場就狂砍26分，第三節中段在一次防守中，東契奇遭倒地的隊友壓到膝蓋，事後他表情痛苦坐在場邊，接著便走進休息室檢查，提前傷退。

東契奇的傷勢引起湖人球迷憂心，根據NBA資深記者史坦（Marc Stein）報導，東契奇被診斷為右膝挫傷，所幸傷勢並不嚴重，算是不幸中的大幸。

湖人在今年季中透過與獨行俠的震撼交易，送走A.戴維斯（Anthony Davis）換來東契奇，他將接班詹姆斯（LeBron James）成為紫金大軍未來門面，日前湖人也以3年總值1.65億美元（約49.2億台幣）延長合約綁定這位超級球星。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中