NBA》湖人嚇壞！剛簽3年49億約的當家巨星東契奇 打國家隊驚傳受傷

〔體育中心/綜合報導〕湖人巨星東契奇（Luka Doncic）在休賽季將代表斯洛維尼亞出戰歐錦賽，今天他在熱身賽驚傳傷情，因右膝挫傷退場。

斯洛維尼亞今在熱身賽對上拉脫維亞，東契奇上半場就狂砍26分，第三節中段在一次防守中，東契奇遭倒地的隊友壓到膝蓋，事後他表情痛苦坐在場邊，接著便走進休息室檢查，提前傷退。

東契奇的傷勢引起湖人球迷憂心，根據NBA資深記者史坦（Marc Stein）報導，東契奇被診斷為右膝挫傷，所幸傷勢並不嚴重，算是不幸中的大幸。

湖人在今年季中透過與獨行俠的震撼交易，送走A.戴維斯（Anthony Davis）換來東契奇，他將接班詹姆斯（LeBron James）成為紫金大軍未來門面，日前湖人也以3年總值1.65億美元（約49.2億台幣）延長合約綁定這位超級球星。

BREAKING: Luka Doncic’s Slovenian teammate crashed into his knee, then Luka asked out of the game & hobbled to the locker room.



Get well soon, Luka! pic.twitter.com/9pz1KNqNFA — Courtside Buzz （@CourtsideBuzzX） August 16, 2025

