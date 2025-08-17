網球》辛納24歲生日快樂！賽前對手阿特曼先禮後兵送上驚喜

賽前對手阿特曼先禮後兵送上驚喜。（路透）

〔記者梁偉銘/綜合報導〕辛辛那提網賽男單4強熱戰出現感人一幕，法國大黑馬阿特曼（Terence Atmane）先禮後兵，特地送給義大利球王衛冕者辛納（Jannik Sinner）生日禮物，意外驚喜足令球迷感到相當溫馨。

當這兩位球員即將走入中央球場，展開職業生涯首度交鋒之前，自會外賽爆冷殺入的阿特曼突然拿出小禮物，使得現場原本緊張氣氛突然變得輕鬆感人，原來這位23歲非種子是日本集換式卡牌遊戲《精靈寶可夢》的忠實粉絲，從自己收藏中拿出一張卡牌送給當壽星的頭號種子對手，隨後兩人微笑擁抱致意，才展開激烈對決。

「我在球員休息室裡和他聊了一會兒。他收藏的寶可夢卡牌數量最多，我很幸運能得到一張。」8月16日正好滿24歲的辛納告訴《網球頻道》，這真是賽前的美妙時刻，因為兩人其實根本不認識彼此，並笑說：「它是一種皮卡丘，還會對自己造成30點的傷害，所以我不知道這其實到底好不好。」

儘管最終阿特曼直落2不敵大名鼎鼎的辛納，結束自會外賽起狂飆7連勝的黑馬之旅，期間爆冷扳倒美國地主第4種子弗里茲（Taylor Fritz）、丹麥第7種子魯內（Holger Rune）等強敵，首闖ATP千分等級大師賽4強，仍將讓他的世界男單排名從136竄升至生涯新高69，可說收穫滿滿。

