MLB》怎麼了？超火燙的洋基史坦頓無預警連2戰缺陣 布總透露原因

史坦頓。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天持續與紅雀進行系列賽，然而先前久違回到右外野的「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton），此系列賽已經連續2戰缺陣，對此總教練布恩（Aaron Boone）也透露原因。

35歲的前MVP史坦頓，今年季初遭遇雙手手肘傷勢困擾，直到美國時間6月16日才傷癒復出，不過他馬上成為條紋軍最火燙的打者之一。本季史坦頓出賽43場就敲出12發全壘打，打擊三圍.299/.373/.576，攻擊指數0.949，wRC+高達161。

請繼續往下閱讀...

由於「法官」賈吉（Aaron Judge）日前也剛傷癒歸隊，史坦頓也睽違近2年再度回到右外野防區。然而今天已經是史坦頓連續2戰缺陣，在這之前他連續3場擔任先發右外野手，也是他3年多來頭一遭，對此總教練布恩表示，史坦頓連2戰休兵，主要是為了讓他從守備的身體負擔中恢復過來。

布恩指出，問題主要出在史坦頓的下半身，不過他也表明不想完全放棄讓史坦頓繼續守外野，「但同時我們也得謹慎、小心、聰明地去處理。值得肯定的是，他和我一直保持密切溝通，我們就且戰且走。」

史坦頓表示，自己準備好在今天比賽後段上場代打，也強調自己的身體狀況比預期還要好。然而目前洋基還不確定賈吉何時能夠回到外野守備，因此在這之前，條紋軍恐怕得時常面臨是否讓史坦頓先發，或是擔任代打的課題。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法