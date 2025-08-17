晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》深受大谷影響的大都會大物麥克萊恩！初登板及時雨好投寫紀錄

2025/08/17 08:29

麥克萊恩。（美聯社）麥克萊恩。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會今天開箱農場第3號大物、大聯盟官網百大新秀第37名的24歲右投麥克萊恩（Nolan McLean），生涯初登板就繳出5.1局無失分好投，不僅幫助大都會3：1擊敗水手，還寫下罕見紀錄。

麥克萊恩原本在2022年被金鶯以第3輪選中，但因體檢問題沒有簽約，直到隔年選秀被大都會同樣在3輪選進，正式加入職棒體系。生涯初期以「二刀流」身分出賽的麥克萊恩，過去受訪時也提及，道奇日本巨星大谷翔平對二刀流對許多球員帶來巨大影響，也包含自己。

今年專職投手的麥克萊恩，本季在2A與3A合計21場出賽，防禦率是優異的2.45。今天正式迎來在大聯盟初亮相，面對水手技驚四座，主投5.1局僅挨2安，送出8次三振與4次保送，沒有失分。終場大都會3：1贏球，麥克萊恩也收下生涯首勝。

「梅子軍團」今天賽前處於3連敗低潮，近16戰更是狂吞14敗，國聯外卡席位也面臨危機，麥克萊恩的好投無疑是場及時雨，讓大都會暫時還保有外卡名額，同時也讓輸球的水手，想登上美聯西區龍頭還要再等等。

此外，麥克萊恩也寫下隊史睽違12年的紀錄，根據《CBS Sports》報導，上一位初登板無失分的大都會投手，是2013年6月18日的惠勒（Zack Wheeler）。

麥克萊恩。（美聯社）麥克萊恩。（美聯社）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中