MLB》深受大谷影響的大都會大物麥克萊恩！初登板及時雨好投寫紀錄

〔體育中心／綜合報導〕大都會今天開箱農場第3號大物、大聯盟官網百大新秀第37名的24歲右投麥克萊恩（Nolan McLean），生涯初登板就繳出5.1局無失分好投，不僅幫助大都會3：1擊敗水手，還寫下罕見紀錄。

麥克萊恩原本在2022年被金鶯以第3輪選中，但因體檢問題沒有簽約，直到隔年選秀被大都會同樣在3輪選進，正式加入職棒體系。生涯初期以「二刀流」身分出賽的麥克萊恩，過去受訪時也提及，道奇日本巨星大谷翔平對二刀流對許多球員帶來巨大影響，也包含自己。

今年專職投手的麥克萊恩，本季在2A與3A合計21場出賽，防禦率是優異的2.45。今天正式迎來在大聯盟初亮相，面對水手技驚四座，主投5.1局僅挨2安，送出8次三振與4次保送，沒有失分。終場大都會3：1贏球，麥克萊恩也收下生涯首勝。

「梅子軍團」今天賽前處於3連敗低潮，近16戰更是狂吞14敗，國聯外卡席位也面臨危機，麥克萊恩的好投無疑是場及時雨，讓大都會暫時還保有外卡名額，同時也讓輸球的水手，想登上美聯西區龍頭還要再等等。

此外，麥克萊恩也寫下隊史睽違12年的紀錄，根據《CBS Sports》報導，上一位初登板無失分的大都會投手，是2013年6月18日的惠勒（Zack Wheeler）。

麥克萊恩。（美聯社）

