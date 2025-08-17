網球》艾卡拉茲強壓茲維列夫 辛辛那提大師賽決戰辛納

艾卡拉茲。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）找回狀態穩健出擊，終以6：4、6：2擊敗傷病纏身的德國第3種子茲維列夫（Alexander Zverev），人氣極旺的西班牙第2種子連闖5關，安抵辛辛那提網賽男單冠軍戰，即將再度對決義大利世界球王及衛冕者辛納（Jannik Sinner）。

這項男女共站、ATP千分等級大師賽已在美國俄亥俄州進入尾聲，也是大滿貫的美國公開賽暖身指標。艾卡拉茲先前雖在辛辛那提臨場起伏較大，照樣頂住壓力過關斬將，4強面對2021年奪冠的強敵茲維列夫，這位22歲年輕悍將手感發燙，強轟11記愛司，全場4度破壓制，尤其對手次盤身體不適，醫療暫停後兵敗如山倒，讓艾卡拉茲僅花1小時45分鐘直落2出線，不但把職業生涯對戰扳成6勝6負，並且延續自今年蒙地卡羅、羅馬奪冠以來的大師賽16連勝氣勢。

艾卡拉茲再度決戰剛過24歲生日的頭號種子辛納，被譽為「三巨頭」接班人的新世代雙雄，即將展開第14回交鋒，艾卡拉茲過往雖以8勝5負領先，但上月溫布頓錦標賽爭冠已遭辛納甜蜜復仇，也被終止對戰5連勝。

