晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

網球》艾卡拉茲強壓茲維列夫 辛辛那提大師賽決戰辛納

2025/08/17 08:41

艾卡拉茲。（路透）艾卡拉茲。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）找回狀態穩健出擊，終以6：4、6：2擊敗傷病纏身的德國第3種子茲維列夫（Alexander Zverev），人氣極旺的西班牙第2種子連闖5關，安抵辛辛那提網賽男單冠軍戰，即將再度對決義大利世界球王及衛冕者辛納（Jannik Sinner）。

這項男女共站、ATP千分等級大師賽已在美國俄亥俄州進入尾聲，也是大滿貫的美國公開賽暖身指標。艾卡拉茲先前雖在辛辛那提臨場起伏較大，照樣頂住壓力過關斬將，4強面對2021年奪冠的強敵茲維列夫，這位22歲年輕悍將手感發燙，強轟11記愛司，全場4度破壓制，尤其對手次盤身體不適，醫療暫停後兵敗如山倒，讓艾卡拉茲僅花1小時45分鐘直落2出線，不但把職業生涯對戰扳成6勝6負，並且延續自今年蒙地卡羅、羅馬奪冠以來的大師賽16連勝氣勢。

艾卡拉茲再度決戰剛過24歲生日的頭號種子辛納，被譽為「三巨頭」接班人的新世代雙雄，即將展開第14回交鋒，艾卡拉茲過往雖以8勝5負領先，但上月溫布頓錦標賽爭冠已遭辛納甜蜜復仇，也被終止對戰5連勝。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中