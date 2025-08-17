晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

日職》「一切都是因為大谷吧」 央聯引進DH制讓前中日監督一度反對

2025/08/17 09:08

大谷翔平。（資料照）大谷翔平。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕日職中央聯盟日前決定在2027年全面導入指定打擊（DH制），71歲的前中日監督落合博滿近日在節目上發表看法，認為這項改變與二刀流巨星大谷翔平很有關聯。

央聯於2027年將會捨棄以往投手打擊的傳統，採取指定打擊制；而高中棒球則將從明年的春季甲子園開始採用。對此曾率領中日龍奪下央聯優勝與日本一的落合博滿表示：「既然決定了，就只能按照規矩來。過去在央聯，找洋將時多少得考慮到守備能力，但現在選擇範圍更廣了。」

落合博滿接著表示，自己其實原先相當反對央聯引進指定打擊，「以前大聯盟的國家聯盟投手要上場打擊，央聯也是，這樣的風格延續了很久，我原本以為棒球會一直延續這個方向，不會改變...一切的改變都是因為大谷（翔平）吧。」

「能夠投打兼具的，就是所謂的大谷條款吧，所以現在日本高中棒球也在討論是否要採用大谷條款。」落合博滿說道，「這並不代表投手就完全不打擊，打擊能力好的投手還是能站上打擊區，退場後再以DH身分留在場上，我想這樣的風格會延續下去。」

中央聯盟理事長鈴木清明日前在記者會上提到，先發投手可以同時擔任指定打擊，同時投手身分退場後還能夠繼續打擊的「大谷條款」，預計也將一併實施。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中