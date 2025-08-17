日職》「一切都是因為大谷吧」 央聯引進DH制讓前中日監督一度反對

大谷翔平。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕日職中央聯盟日前決定在2027年全面導入指定打擊（DH制），71歲的前中日監督落合博滿近日在節目上發表看法，認為這項改變與二刀流巨星大谷翔平很有關聯。

央聯於2027年將會捨棄以往投手打擊的傳統，採取指定打擊制；而高中棒球則將從明年的春季甲子園開始採用。對此曾率領中日龍奪下央聯優勝與日本一的落合博滿表示：「既然決定了，就只能按照規矩來。過去在央聯，找洋將時多少得考慮到守備能力，但現在選擇範圍更廣了。」

落合博滿接著表示，自己其實原先相當反對央聯引進指定打擊，「以前大聯盟的國家聯盟投手要上場打擊，央聯也是，這樣的風格延續了很久，我原本以為棒球會一直延續這個方向，不會改變...一切的改變都是因為大谷（翔平）吧。」

「能夠投打兼具的，就是所謂的大谷條款吧，所以現在日本高中棒球也在討論是否要採用大谷條款。」落合博滿說道，「這並不代表投手就完全不打擊，打擊能力好的投手還是能站上打擊區，退場後再以DH身分留在場上，我想這樣的風格會延續下去。」

中央聯盟理事長鈴木清明日前在記者會上提到，先發投手可以同時擔任指定打擊，同時投手身分退場後還能夠繼續打擊的「大谷條款」，預計也將一併實施。

