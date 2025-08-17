MLB》被放進讓渡名單沒人要！前冠軍後援葛雷今後援2.1局慘遭打爆

葛雷。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕遊騎兵今天以2：14被藍鳥打爆，後援右投葛雷（Jon Gray）在比賽開打前2小時剛通過讓渡程序（waivers）無球隊認領，並在3局下登板投球，但僅投2.1局就狂失4分。

33歲的葛雷近4年都效力遊騎兵，2023年世界大賽更扮演牛棚關鍵角色，投5.2局僅失1分，幫助遊騎兵奪冠。然而今年葛雷在春訓被強襲球打中手腕造成骨折，直到7月底才回歸，然而14局投球狂失12分，也在15日遭到遊騎兵放進讓渡名單。

葛雷被放進讓渡名單後，有48小時可供任何球隊認領，然而今天比賽開打前2小時，葛雷通過讓渡程序無人認領，因此續留遊騎兵。今天遊騎兵先發投手柯賓（Patrick Corbin）只投2.1局狂失7分，葛雷也在3局下接替登板，但表現好不到哪，2.1局挨2轟失4分，賽後防禦率7.71。

遊騎兵吞下4連敗，目前61勝63敗位居美聯西區第3，要拚進季後賽難度不低。《MLBTR》分析，遊騎兵此時要替葛雷找到買家可能性不高，或許過幾週後會再度嘗試，屆時他的剩餘薪資只剩約200萬美元，或許比現在的300萬美元，更容易有球隊願意承擔。

