晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》被放進讓渡名單沒人要！前冠軍後援葛雷今後援2.1局慘遭打爆

2025/08/17 09:45

葛雷。（美聯社）葛雷。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕遊騎兵今天以2：14被藍鳥打爆，後援右投葛雷（Jon Gray）在比賽開打前2小時剛通過讓渡程序（waivers）無球隊認領，並在3局下登板投球，但僅投2.1局就狂失4分。

33歲的葛雷近4年都效力遊騎兵，2023年世界大賽更扮演牛棚關鍵角色，投5.2局僅失1分，幫助遊騎兵奪冠。然而今年葛雷在春訓被強襲球打中手腕造成骨折，直到7月底才回歸，然而14局投球狂失12分，也在15日遭到遊騎兵放進讓渡名單。

葛雷被放進讓渡名單後，有48小時可供任何球隊認領，然而今天比賽開打前2小時，葛雷通過讓渡程序無人認領，因此續留遊騎兵。今天遊騎兵先發投手柯賓（Patrick Corbin）只投2.1局狂失7分，葛雷也在3局下接替登板，但表現好不到哪，2.1局挨2轟失4分，賽後防禦率7.71。

遊騎兵吞下4連敗，目前61勝63敗位居美聯西區第3，要拚進季後賽難度不低。《MLBTR》分析，遊騎兵此時要替葛雷找到買家可能性不高，或許過幾週後會再度嘗試，屆時他的剩餘薪資只剩約200萬美元，或許比現在的300萬美元，更容易有球隊願意承擔。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中