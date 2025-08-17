MLB》賈吉夯第39轟、萊斯狂灌7打點！洋基王牌佛里德被打爆仍勝投

賈吉。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基與紅雀系列賽第2戰上演瘋狂打擊大戰，合計兩隊狂敲27安。洋基靠著當家重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）本季第39轟，以及「米飯哥」萊斯（Ben Rice）單場7打點演出，在驚滔駭浪中12：8力退紅雀，收下2連勝。

洋基開賽就靠著賈吉二壘安打與多明格茲（Jasson Domínguez）一壘安打攻下2分先馳得點；不過紅雀馬上有所回應，1局下紅雀追回1分，2局下更大有斬獲，單局狂灌4分，以5：2逆轉洋基。

請繼續往下閱讀...

條紋軍也還以顏色，3局上賈吉開局敲出陽春砲，這是他傷癒回歸後第2轟，也是本季第39發全壘打，4局上萊斯夯出3分砲，本季第18轟再度逆轉紅雀。6局上又是萊斯一棒建功，無人出局滿壘敲出適時二壘安打，將領先擴大為9：5。

No. 39 for Aaron Judge pic.twitter.com/cKnBeYb6q5 — MLB （@MLB） August 17, 2025

然而今天狀況不佳洋基王牌投手佛里德，6局下又挨了一發2分砲被打退場，最終僅投5局用94球，被敲出多達8支安打包含2轟，狂失7分責失分，送出6K、1保送，防禦率暴漲至3.26。所幸洋基火力夠兇猛，7局上麥馬翰（Ryan McMahon）夯出轉戰洋基首轟，加上萊斯灌進單場第7分打點，以及奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）高飛犧牲打，系列賽收下2連勝。

洋基此役狂敲15支安打，開路先鋒葛里遜（Trent Grisham）5打數4安「鐵支」；萊斯3安猛打賞，單場狂灌7分打點。此外，包含賈吉、多明格茲與卡巴列羅（José Caballero）等人都有2安貢獻。

洋基王牌投手佛里德今天雖然投5局就狂失7分，也是生涯第3度單場失7分，追平生涯最差紀錄，但在隊友火力支援下仍收本季第13勝。然而佛里德進況非常糟糕，包含今天在內已經連續6場先發都丟掉4分責失分，期間防禦率高達7.20。

萊斯。（美聯社）

佛里德。（法新社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法