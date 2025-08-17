MiLB》被敲安後連飆3K！林維恩3局5K無失分奪勝 主播狂讚：才19歲...

林維恩。（資料照，記者王藝菘攝）

〔體育中心/綜合報導〕效力運動家高A的19歲台灣新星左投林維恩，今天面對紅人高A後援登板3局無失分，收下本季第2勝，亮眼表現也不禁讓轉播單位盛讚。

林維恩在7月28日進入7天傷兵名單，8月10日回歸面對道奇高A，後援2局無關勝負，被敲出2支安打包含1轟，投出2次三振與2次保送，失掉2分責失分。

今天對上紅人高A，林維恩5局上登板，雖然開局就被敲出一壘安打，但馬上大展K功，連飆3次三振。6局上繳出乾淨俐落3上3下，7局上雖然投出保送，但又飆出2K沒有失分，也功成身退。終場運動家高A以3：0獲勝，林維恩收下勝投。

此役林維恩後援3局用48球有35顆好球，好球率高達72.9%，僅被敲出1支一壘安打，投出1次四壞保送，飆出5次三振沒有失分，奪下本季在高A第2勝，防禦率也下修至3.18。

林維恩首局被敲安後連續解決7名打者，其中包含連飆3K，亮眼表現也讓轉播單位盛讚「投得棒極了」；當林維恩用三振拿下今天任內最後一個出局數時，主播更是直呼：「這傢伙才19歲！」

Wei-En Lin allowed a single to the first batter he faced, and then whiffed five in three shutout innings. pic.twitter.com/U84hl1QF3c — Jesse Goldberg-Strassler （@jgoldstrass） August 17, 2025

