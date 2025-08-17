中職》「鷹捕」張肇元眼中的後勁 「非常有自信的人」

後勁。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕36歲的台鋼雄鷹洋投後勁，昨對統一獅繳7局失2分優質先發拿下勝投和單場MVP，締造跨季22連勝的史詩級紀錄，同時連續先發30場不敗的紀錄持續推升，本季拿下12連勝的他，下一步將叩關2007年潘威倫單季16連勝的紀錄。

值得一提的是，去年後勁先發13場都由吳明鴻蹲捕，由於吳明鴻因傷長期缺陣，今年後勁先發17場，搭配的捕手皆為張肇元，無論誰來蹲，後勁都橫掃千軍，豪取19勝0敗、防禦率2.04，本季後勁先發17場台鋼雄鷹戰績16勝1敗，堪稱球隊勝利保證。

身為今年後勁的「御用捕手」，張肇元說，後勁是非常有自信的人，這非指「臭屁」，而是後勁不怕失敗，也無懼不利於他的局面，總能按照自己的節奏和擬定的策略投球，「有些本土投手的武器球挨打會懷疑自己，亂了投球節奏，但後勁完全不會，也沒有太多情緒，這很難得。」

後勁效力台鋼投30場先發，其實也不是無往不利，今年6月10日他對中信兄弟先發5.1局失7分為中職生涯最慘，還好隊友幫他打下10分解危，跨過最艱難的這一關，成就如今大紀錄。

張肇元表示，當天後勁狀況不好，最有自信的卡特球卻跑伸卡軌跡，「後來後勁看影片發現卡特跑伸卡，就跟我說怎麼沒提醒他，這讓我上了一課，捕手發現投手不好的地方要馬上跟他講，而不是一直說好話，這樣對兩人都好。」

從去年效力台鋼至今，後勁30場先發隊友得分援護率高達5.7，「挺後勁打線」成為連勝之旅最佳後盾，張肇元認為，後勁投球節奏明快，這不只有利於野手的守備，對打者攻擊也有幫助，攻守都能更集中精神，「每次後勁先發，野手都有信心可以拿下這一場比賽，他就是有這種感染力。」

在張肇元的眼中，私底下的後勁很好動又愛捉弄人，例如他穿好捕手護具，後勁會故意解開護具的扣環，一旦上了投手丘就變一個人，非常投入比賽。

