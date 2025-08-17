晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》莫納斯特利歐延長賽代打3分砲 釀酒人連兩天逆轉改寫隊史連勝紀錄

2025/08/17 10:51

莫納斯特利歐延長賽代打敲出致勝3分砲。（法新社）莫納斯特利歐延長賽代打敲出致勝3分砲。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕剛追平隊史最長13連勝的釀酒人，今天繼續客場挑戰紅人，此戰釀酒人軍團再度上演逆轉戲碼，最終在延長賽莫納斯特利歐（Andruw Monasterio）代打3分砲幫助下，以6比5取勝，收下隊史最長14連勝。

釀酒人昨天才對紅人上演大逆轉，今天相似場景再度上演，9局上紅人還以2比1領先，不過一、二壘有人時克魯茲（Elly De La Cruz）策動雙殺暴傳，讓釀酒人死裡逃生追平比數。

10局兩隊各得一分，3比3平手繼續延長賽，11局上釀酒人圖榮（Brice Turang）短打點成內野安打，接著代打莫納斯特利歐轟出超前3分砲，幫助釀酒人取得6比5領先。

11局下最後攻擊機會，紅人靠著高飛犧牲打先追回一分，接著馬提（Noelvi Marte）陽春砲再追一分，不過後續打線沒有攻勢，最終比數定格在6比5。

贏球後釀酒人收下隊史最長14連勝，戰績78勝44敗繼續領先全大聯盟，同時對紅人3連戰取得前2勝後，釀酒人已經連續13個系列賽擊敗紅人。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中