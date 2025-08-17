MLB》莫納斯特利歐延長賽代打3分砲 釀酒人連兩天逆轉改寫隊史連勝紀錄

莫納斯特利歐延長賽代打敲出致勝3分砲。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕剛追平隊史最長13連勝的釀酒人，今天繼續客場挑戰紅人，此戰釀酒人軍團再度上演逆轉戲碼，最終在延長賽莫納斯特利歐（Andruw Monasterio）代打3分砲幫助下，以6比5取勝，收下隊史最長14連勝。

釀酒人昨天才對紅人上演大逆轉，今天相似場景再度上演，9局上紅人還以2比1領先，不過一、二壘有人時克魯茲（Elly De La Cruz）策動雙殺暴傳，讓釀酒人死裡逃生追平比數。

請繼續往下閱讀...

10局兩隊各得一分，3比3平手繼續延長賽，11局上釀酒人圖榮（Brice Turang）短打點成內野安打，接著代打莫納斯特利歐轟出超前3分砲，幫助釀酒人取得6比5領先。

11局下最後攻擊機會，紅人靠著高飛犧牲打先追回一分，接著馬提（Noelvi Marte）陽春砲再追一分，不過後續打線沒有攻勢，最終比數定格在6比5。

贏球後釀酒人收下隊史最長14連勝，戰績78勝44敗繼續領先全大聯盟，同時對紅人3連戰取得前2勝後，釀酒人已經連續13個系列賽擊敗紅人。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法