中職》後勁強大的運動能力 嚇到「初代御用捕手」吳明鴻

後勁。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕36歲的台鋼雄鷹洋投後勁昨天締造跨季22連勝的中職新猷，事實上，去年後勁先發13場都由吳明鴻蹲捕，今年吳明鴻因傷缺席大半時間，後勁先發17場搭配的捕手交給張肇元，這兩年後勁在台鋼先發30場橫掃19勝，不知敗投是何滋味，球隊戰績25勝5敗。

身為後勁的「初代御用捕手」，吳明鴻表示，後勁經驗非常好，即使後援轉先發也能無縫接軌，這跟天生的運動能力有關，後勁不只投得好，守備也很好，就連打擊都一級棒，真是不可思議，「後勁很喜歡打擊，常跟我要打擊手套。」

去年6月14日後勁對統一獅先發6局失2分拿下勝投，加盟雄鷹軍團初登板就有好彩頭，這也是後勁和吳明鴻投捕搭檔的起始點，吳明鴻說，第一次和後勁搭配就很順利，那一年就一直配下去，教練團也沒有特別指名後勁先發就由他來蹲，起初配球8成由後勁主導，後來愈搭默契愈好，後勁搖頭的次數變少了，因為他知道投手在想什麼。

後勁年事已高依舊橫掃千軍，吳明鴻認為，後勁控球很準，真的很準，投速球和變化球有「共軌效應」，打者很難分辨來球，而且在中職待久了，十分了解打者習性，這都是後勁能締造大紀錄的原因。

去年吳明鴻蹲捕47場其中43場先發，共蹲344.1局，其中13場先發與後勁搭檔，今年吳明鴻因傷長期缺陣，只蹲捕4場有1場共蹲10局。

