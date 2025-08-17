晴時多雲

體育 網球

美網》與24冠傳奇喬科維奇搭檔混雙 塞爾維亞女將美夢成真

2025/08/17 10:47

達尼洛維琪。（資料照，歐新社）達尼洛維琪。（資料照，歐新社）

廖志軒／核稿編輯

〔記者盧養宣／綜合報導〕美網混雙今年變革，改由人氣球星組隊參賽，38歲塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）將與24歲同胞好手達尼洛維琪（Olga Danilovic）共同出擊，美網官網形容，對達尼洛維琪是美夢成真的一刻。

坐擁24座大滿貫單打冠軍的喬科維奇生涯在四大公開賽的雙打最佳成績是2006年在溫網闖進男雙次輪，今年美網將是他在大滿貫的混雙首秀。

喬科維奇在2020東京奧運曾與斯托亞諾維奇（Nina Stojanovic）闖進混雙4強，不過因肩傷在銅牌戰退賽，去年曾和達尼洛維琪在聯合盃為塞國出戰，以6：4、1：6、10：6擊敗中國張之臻／鄭欽文組合。

美網官網提到，喬科維奇會邀請達尼洛維琪到自己位於塞爾維亞的網球中心訓練，也時常給予這位後輩建議與鼓勵，對達尼洛維琪而言，能與這位網球路上的導師並肩作戰就像美夢成真，「能與他搭檔混雙是我生涯最棒的時刻之一，完成了一項人生清單，史上最棒的球員在我身後發球，讓我非常有安全感。」

達尼洛維琪的父親普雷迪拉格（Predrag Danilović）是籃球國手，短暫效力過NBA熱火、獨行俠，退役後曾任塞爾維亞籃協主席，達尼洛維琪今年曾與我國一姐謝淑薇搭檔在蒙特婁大師賽闖進女雙4強，女單在今年7月創下生涯新高排名32位，目前暫居世界43。

