MLB》大谷翔平敲安3度上壘、塞揚史奈爾6局無失分 道奇獨居龍頭！

2025/08/17 11:44

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕賽前戰績相同的道奇、教士今天上演國聯西區龍頭爭奪戰，道奇靠著塞揚左投史奈爾（Blake Snell）6局無失分好投，加上打線也有發揮，終場以6：0擊敗教士，獨居龍頭寶座。

道奇首局就有攻勢，大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）、史密斯（Will Smith）接連選到保送擠成滿壘，赫南德茲（Teoscar Hernández）敲高飛犧牲打先馳得點，後續康佛托（Michael Conforto）在滿壘局面補刀敲安，道奇攻下3分大局。

道奇2下2出局攻佔一二壘，佛里曼（Freddie Freeman）打出中右外野飛球，眼看要被接殺，結果教士中外野手梅里爾（Jackson Merrill）發失接球失誤，讓道奇清壘進帳2分。

道奇5下靠赫南德茲炸出中外野陽春砲，本季第20轟出爐再添保險分，終場以6：0收勝。大谷翔平全場2打數敲1安，選到2保送，跑回2分，賽後打擊率為0.283。

道奇塞揚左投史奈爾先發6局退場，被敲5安無失分，投出3三振、2保送，封鎖教士火力，成功摘下賽季第3勝、防禦率1.80。

教士投手席斯（Dylan Cease）主投3.1局被敲2安，出現6次保送，丟5分（3責失），承擔敗投。

