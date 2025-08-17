MLB》42歲韋蘭德超狂里程碑仍問天！巨人主場近15戰僅鄧愷威奪勝

韋蘭德。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕巨人42歲三屆塞揚名投韋蘭德（Justin Verlander）今天面對光芒繳出本季代表作，7局狂飆8次無失分，上演超優質先發，防禦率也下修至4.23。無奈巨人在比賽後段遭到逆轉，以1：2輸球，讓韋蘭德無緣本季第2勝。

韋蘭德開賽1出局後被敲安打，隨後又因隊友守備失誤被攻佔得點圈，但他展現老將價值在關鍵時刻飆K，安全下庄，接著更連續5個半局都繳出3上3下，合計連續解決16名光芒打者，直到7局上才又被首名打者洛爾（Brandon Lowe）敲安，但韋蘭德不慌不忙再抓下3個出局數，完成今天投球任務。

巨人打線前5局也受到光芒先發投手豪瑟（Adrian Houser）的壓制，不過在6局下光芒啟用牛棚後終於展開攻勢，考斯（Christian Koss）在得點圈有人時敲出適時安打一棒破蛋，巨人取得1：0領先。然而巨人沒高興太久，8局上光芒2出局後先靠觸身球上壘，接著連續3安攻下2分超前。9局上巨人反攻無力，在主場吞下7連敗。

韋蘭德此役先發7局用88球有63顆好球，僅被敲出2支一壘安打，沒有保送，狂飆8次三振無失分，也讓賽前生涯累積3503次三振的他，一舉超越名人堂強投強森（Walter Johnson），躍居大聯盟歷史三振榜第9名，無奈牛棚無法守住領先，韋蘭德無緣奪下本季第2勝。

巨人近期狂吞7連敗，近15場在主場的比賽就輸掉14場，唯一1勝是9日對上國民之戰，當時台灣好手鄧愷威後援5局無失分，拿下生涯首勝。目前巨人戰績59勝64敗，要闖進季後賽的可能性逐漸歸零。

