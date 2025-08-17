晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》42歲韋蘭德超狂里程碑仍問天！巨人主場近15戰僅鄧愷威奪勝

2025/08/17 11:39

韋蘭德。（美聯社）韋蘭德。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巨人42歲三屆塞揚名投韋蘭德（Justin Verlander）今天面對光芒繳出本季代表作，7局狂飆8次無失分，上演超優質先發，防禦率也下修至4.23。無奈巨人在比賽後段遭到逆轉，以1：2輸球，讓韋蘭德無緣本季第2勝。

韋蘭德開賽1出局後被敲安打，隨後又因隊友守備失誤被攻佔得點圈，但他展現老將價值在關鍵時刻飆K，安全下庄，接著更連續5個半局都繳出3上3下，合計連續解決16名光芒打者，直到7局上才又被首名打者洛爾（Brandon Lowe）敲安，但韋蘭德不慌不忙再抓下3個出局數，完成今天投球任務。

巨人打線前5局也受到光芒先發投手豪瑟（Adrian Houser）的壓制，不過在6局下光芒啟用牛棚後終於展開攻勢，考斯（Christian Koss）在得點圈有人時敲出適時安打一棒破蛋，巨人取得1：0領先。然而巨人沒高興太久，8局上光芒2出局後先靠觸身球上壘，接著連續3安攻下2分超前。9局上巨人反攻無力，在主場吞下7連敗。

韋蘭德此役先發7局用88球有63顆好球，僅被敲出2支一壘安打，沒有保送，狂飆8次三振無失分，也讓賽前生涯累積3503次三振的他，一舉超越名人堂強投強森（Walter Johnson），躍居大聯盟歷史三振榜第9名，無奈牛棚無法守住領先，韋蘭德無緣奪下本季第2勝。

巨人近期狂吞7連敗，近15場在主場的比賽就輸掉14場，唯一1勝是9日對上國民之戰，當時台灣好手鄧愷威後援5局無失分，拿下生涯首勝。目前巨人戰績59勝64敗，要闖進季後賽的可能性逐漸歸零。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中