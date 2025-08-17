晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》狂催166公里火球！道奇新秀亨利奎茲飆隊史鬼神壯舉（影音）

2025/08/17 12:14

亨利奎茲。（資料照）亨利奎茲。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天以6：0完封教士，重回國聯西區龍頭寶座，火球新秀亨利奎茲（Edgardo Henriquez）今後援1.1局無失分，最快球速來到103.3英哩，締造隊史新猷。

23歲的亨利奎茲此役於7局上接替史奈爾（Blake Snell）登板，第一球面對柏格茲（Xander Bogaerts）就飆出100.8英哩火球，最終投1.1局被敲1安無失分，飆出2次三振，投出1保送，本季防禦率仍維持0.00。

亨利奎茲今天共面對6個人次，每個打席都飆出三位數火球，其中7局上三振掉代打歐赫恩（Ryan O'Hearn）的那球，時速高達103.3英哩（約166.2公里），根據《The Athletic》道奇記者阿達亞（Fabian Ardaya）指出，這創下道奇隊史自Statcast系統引進後的最速火球紀錄。

亨利奎茲至今僅在大聯盟累積9.1局投球，今天就有6球創下道奇隊史前10快的球速紀錄。根據《Baseball Savant》，此役亨利奎茲投19球中只有2顆四縫線速球，一球101.9英哩，另一球就是創紀錄的103.3英哩；另有10顆伸卡球，均速101.7英哩，還有7顆卡特球，均速97.8英哩。

