MLB》道奇主帥點出大谷翔平「克制衝動」！盛讚史密斯聯盟最強鐵捕

〔體育中心/綜合報導〕道奇今天以6：0完封教士，重回國聯西區龍頭寶座，日本巨星大谷翔平此役2打數1安打，選到2次四壞保送，跑回2分，賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）也肯定大谷的選球。

此役開賽，教士先發席斯（Dylan Cease）就控球不穩，連續保送大谷、貝茲（Mookie Betts）與佛里曼（Freddie Freeman）。隨後藉由赫南德茲（Teoscar Hernández）高飛犧牲打與康佛托（Michael Conforto ）適時安打，一口氣攻下3分。2局上大谷第2打席又選到保送，並在靠教士守備失誤回來攻下分數。

羅伯斯賽後談到大谷的表現時，稱讚他做好身為開路先鋒的任務，「很顯然席斯不想被翔平狙擊，很棒的一點是他能選到四壞保送，把機會做給他身後的打者，我們才得以攻下大局，他沒有過度急躁，他做好了自己份內的工作。」

此外，道奇明星鐵捕史密斯（Will Smith）今天剛開賽就上演「阻殺秀」，教士前4個出局數有3次都是盜壘失敗，史密斯個人單場3次阻殺也追平生涯新高。羅伯斯也大讚：「那真的很重要，從攻守兩端來看，我們都認為Will是全聯盟最強捕手，今天他用手臂證明了這點。」

明天道奇將與教士進行系列戰最終戰，有機會在主場橫掃教士，再將兩隊勝差擴大。羅伯斯賽後也坦言今天心情不錯，現在球隊也打出乾淨俐落的比賽內容，明天要繼續爭取勝利。

