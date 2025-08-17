中職》李珠珢騎富邦隊旗致歉 主動補充1點：希望球迷不要誤會

李珠珢與南珉貞在比賽中途突然將手中拿著的隊旗當成魔法掃帚騎，在網路上引發熱議。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕富邦悍將昨天一度領先多達5分，卻在比賽後段遭到中信兄弟逆轉，而Fubon Angels韓籍啦啦隊李珠珢與南珉貞在比賽中途突然將手中拿著的隊旗當成魔法掃帚騎，雖然被應援團長Travis也急忙勸阻，仍在網路上引發熱議，有球迷認為「騎隊旗」的舉動無疑是犯大忌，李珠珢跟南珉貞今賽前出面回應此事。

對此，南珉貞指出，當下是因為球隊拿下很多分數很開心，才有這種行為，「一開始沒有想這麼多，沒想到這麼嚴重，很抱歉，相信球迷知道沒有惡意，會帶著球迷的愛，繼續努力下去，藉這個機會好好反省、學習。」

李珠珢表示，讓球迷感到不舒服，感到抱歉，這個行為的初衷是希望大家可以開心，因為有這次的教訓，之後會再多注意。

今在中場休息會有精彩的表演，南珉貞表示一直以來都很認真準備，希望帶來不同的舞蹈，「珠珢每天都會跟姊姊練到很晚，希望大家都可以很期待。」中信兄弟啦啦隊的邊荷律今也會到場看球，李珠珢也說，大約是一年半到兩年再看到邊荷律，「希望他可以很享受這個舞台。」

李珠珢也在訪問最後補充有件事情想跟大家分享，「在韓國，在照片裡面放馬賽克是對別人的一種尊敬，希望粉絲們不要誤會。」

