世運女壘》李思詩雙安3打點！台灣力退加拿大勇闖金牌戰

2025/08/17 12:48

台灣女壘隊闖進金牌戰。（資料照，中華奧會提供）台灣女壘隊闖進金牌戰。（資料照，中華奧會提供）

廖志軒／核稿編輯

〔記者盧養宣／綜合報導〕台灣女壘今在2025成都世界運動會4強火力全開，全隊敲出11安，當家重砲李思詩單場雙安3打點，率隊以6：4力克加拿大，勇闖世運女壘金牌戰。

台灣女壘在小組賽拿下2勝1敗，以A組第2晉級4強， 加拿大則是3戰全勝，拿下B組龍頭。4強戰因昨天當地大雨延至今天舉行，4強球隊今在賽事最後一天都要一日兩戰。

台灣隊今在第3局靠林鳳珍安打先馳得點，四番李思詩再補上一支帶有2分打點的二壘安打，姜婷恩2出局後也敲安，台灣隊單局攻下4分，取得4：0領先。

台灣隊先發柯夏愛3局下也遇上亂流，在無人出局一二壘有人的局面退場，接替的杜雅婷讓加拿大靠安打、滾地球追回2分，雙方只剩2分差，杜雅婷4局下再挨一發陽春砲，加拿大追到3：4。

杜雅婷接下來回穩，續投2局沒再掉分，7局上台灣隊攻勢再起，李思詩敲出二壘安送回沈嘉玟，助隊再添保險分，加拿大換投後沒有止血，陳家宜再補上一支二壘安打，台灣隊取得6：3領先。

杜雅婷7局下半再挨一發陽春砲，一出局後又投出保送，台灣隊再換上柯夏愛，她順利解決2位打者，成功守住勝利。

台灣隊曾在1985年世運女壘項目拿下銀牌，締造隊史最佳成績，上屆伯明罕世運拿下銅牌，稍後要和日本和美國的勝方對決，力拚隊史首金。

李思詩。（資料照，中華奧會提供）李思詩。（資料照，中華奧會提供）

