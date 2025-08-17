晴時多雲

世運合球》黃英庭絕殺荷蘭 台灣隊奪下歷史首金

2025/08/17 13:53

台灣隊奪下歷史首金。（中華奧會提供）台灣隊奪下歷史首金。（中華奧會提供）

廖志軒／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣隊今在世運會沙灘合球金牌戰，上半場一度以0：4落後，下半場展開逆襲，尤其最後關頭黃英庭飆進超遠距離2分球，絕殺荷蘭摘下金牌。

成都世運會今天閉幕，台灣代表團仍有不少項目有機會爭奪獎牌。沙灘合球為這次世運會新的正式項目，在混合團體部分，台灣隊成員有曲書平、王怡文、巫佳宜、王銘凱、張家銓和黃英庭，他們在小組賽表現亮眼，擊敗美國、中國、匈牙利全勝晉級，並在8強戰時力退澳洲，挺進今天的4強戰。

台灣隊在今天中午4強戰遭遇比利時，上半場兩隊展現出色的防守實力，戰況激烈，台灣隊在上半場打完暫時以2：3落後，下半場台灣隊黃英庭、曲書平輪流跳出，一度超前，可惜沒能守住被追成7：7平手，進入黃金進球制，黃英庭投進致勝球，以8：7氣走比利時挺進金牌戰。

台灣隊在金牌戰碰上人高馬大的荷蘭，陷入苦戰，被對手先馳得點以0：4落後，但上半場尾聲，黃英庭投進2分球，助隊上半場打完追成3：5。下半場開賽，台灣隊張家銓再次命中2分球，戰成5：5平手，雙方一度拉鋸戰況膠著，直到讀秒階段都未能分出勝負，最後關頭黃英庭再次挺身而出，飆進絕殺2分球，最終以8：6氣走荷蘭奪下歷史首金。

