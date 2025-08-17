北市大盃》首度籌辦邀請賽 范峻誠感謝7支公開一級勁旅共襄盛舉

北市大盃開幕典禮。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕首屆北市大盃籃球邀請賽8 月 15 日起在台北市立天母體育館開打，今舉辦開幕典禮，北市大主帥范峻誠首度籌辦邀請賽，他盼北市大盃未來成為暑期的指標性盃賽。

北市大在113學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽以2勝13敗作收，新賽季確定回到二級，范峻誠為讓球隊累積比賽經驗，決定自辦邀請賽，今年首屆邀請到健行科大、台灣師大、輔仁大學、台灣藝大、國立體大、義守大學、臺灣大學7支球隊一同參賽，讓各隊在UBA大專籃球聯賽登場前驗收暑訓成果。

北市大是新賽季唯一將從二級出發的球隊，在范峻誠籌劃下於今年夏天擁有和一級強權過招的機會，他指出，不是每間學校都有資源與經費出國移訓或比賽，國內夏天的邀請賽又多半邀請UBA排名較前的球隊，「我們不一定會被邀請，那就由我們邀其他球隊來比賽，也要感謝學校和校長的支持。」

北市大盃開幕典禮今除校長邱英浩、運動科學研究所所長侯建文蒞臨現場，也邀請「籃球博士」鄭志龍到場勉勵球員，范峻誠表示，「第一屆參賽球隊除了我們台北市大將是從二級出發，在座七支參賽隊伍都是 UBA 公開一級勁旅，這邊也要特別與各球隊、球員們表達感謝，謝謝在這暑假尾聲、開學賽季前，能有共同交流切磋的機會。未來在大專籃球的路上，我們會持續努力，盼北市大盃賽能年年舉辦、成為暑期大專前哨的指標性籃球盃賽。」

