晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

羽球排名賽》3局力退王子維睽違3年再捧冠 蘇力揚開心有頂住壓力

2025/08/17 14:37

蘇力揚（右）、王子維。（記者粘藐云攝）蘇力揚（右）、王子維。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕土銀好手蘇力揚今在2025第二次全國羽球排名賽男單決賽，和「羽球王子」王子維激戰3局後，以21：13、18：21、21：18封王，繼2022年再度於排名賽捧起金盃，他提到，這次奪冠和上次比起來是身分的轉變，從會外賽開始有越來越多學弟來挑戰他，他很開心自己能頂住壓力贏下這場比賽。

第1局蘇力揚以21：13拿下，但在第2局王子維展開逆襲，開局拉出一波6：2攻勢一路維持領先，未料技術暫停後，蘇力揚急起直追還化解王子維2個局點，最後關頭兩人在網前對峙，王子維仍是技高一籌以21：18扳回一城。

決勝局，王子維取得8：3領先，蘇力揚很快還以顏色追成9：9，技術暫停後兩人拉鋸，蘇力揚率先拿下賽末點，取得20：18領先，加上最後王子維回擊出界，蘇力揚以21：18抱回冠軍。

23歲的蘇力揚曾於2022年第2次全國排名賽奪下男單冠軍，這次他在排名賽從會外打起，並在決賽和王子維碰頭，他說：「學長不管經驗、實力都比我好，處理球臨場應變都很好，我就是做好我自己，盡力去挑戰他。」他也提到，由於冠軍賽場地布置和先前不太一樣，他花了一番功夫適應，也趁自己在逆風側時多把握機會。

提起這次奪冠和上次差別，蘇力揚不諱言，這次壓力相對較大，「上一次拿冠軍自己比較沒壓力，都是在衝擊學長，經過這幾年有更多學弟從乙組升上來，從會外開始都會到面對年紀比我小的對手。」他認為，這幾年心態調整上比較艱難，「自己不是特別成熟，現在換成被學弟衝擊，這種位置互換的感覺，心裡有更多壓力，外在也很多聲音，要一直給自己心理建設。」接下來蘇力揚要繼續投入中國、南韓等賽事，他希望後面比賽可以繼續做得更好。

蘇力揚（右二）擊敗王子維（左二）奪下排名賽男單冠軍。（記者粘藐云攝）蘇力揚（右二）擊敗王子維（左二）奪下排名賽男單冠軍。（記者粘藐云攝）

蘇力揚。（記者粘藐云攝）蘇力揚。（記者粘藐云攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中