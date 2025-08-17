羽球排名賽》3局力退王子維睽違3年再捧冠 蘇力揚開心有頂住壓力

蘇力揚（右）、王子維。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕土銀好手蘇力揚今在2025第二次全國羽球排名賽男單決賽，和「羽球王子」王子維激戰3局後，以21：13、18：21、21：18封王，繼2022年再度於排名賽捧起金盃，他提到，這次奪冠和上次比起來是身分的轉變，從會外賽開始有越來越多學弟來挑戰他，他很開心自己能頂住壓力贏下這場比賽。

第1局蘇力揚以21：13拿下，但在第2局王子維展開逆襲，開局拉出一波6：2攻勢一路維持領先，未料技術暫停後，蘇力揚急起直追還化解王子維2個局點，最後關頭兩人在網前對峙，王子維仍是技高一籌以21：18扳回一城。

決勝局，王子維取得8：3領先，蘇力揚很快還以顏色追成9：9，技術暫停後兩人拉鋸，蘇力揚率先拿下賽末點，取得20：18領先，加上最後王子維回擊出界，蘇力揚以21：18抱回冠軍。

23歲的蘇力揚曾於2022年第2次全國排名賽奪下男單冠軍，這次他在排名賽從會外打起，並在決賽和王子維碰頭，他說：「學長不管經驗、實力都比我好，處理球臨場應變都很好，我就是做好我自己，盡力去挑戰他。」他也提到，由於冠軍賽場地布置和先前不太一樣，他花了一番功夫適應，也趁自己在逆風側時多把握機會。

提起這次奪冠和上次差別，蘇力揚不諱言，這次壓力相對較大，「上一次拿冠軍自己比較沒壓力，都是在衝擊學長，經過這幾年有更多學弟從乙組升上來，從會外開始都會到面對年紀比我小的對手。」他認為，這幾年心態調整上比較艱難，「自己不是特別成熟，現在換成被學弟衝擊，這種位置互換的感覺，心裡有更多壓力，外在也很多聲音，要一直給自己心理建設。」接下來蘇力揚要繼續投入中國、南韓等賽事，他希望後面比賽可以繼續做得更好。

蘇力揚（右二）擊敗王子維（左二）奪下排名賽男單冠軍。（記者粘藐云攝）

蘇力揚。（記者粘藐云攝）

