中職》櫻井周斗生涯初登板由廖奕安先發蹲捕 洪總說明考量

廖奕安。（台鋼雄鷹提供）

〔記者羅志朋／高雄報導〕今天澄清湖獅鷹戰，台鋼雄鷹推出26歲日籍左投櫻井周斗先發，迎來個人中職生涯初登板，搭配的先發捕手是廖奕安，一軍生涯首次先發蹲捕，台鋼總教練洪一中指出，櫻井周斗在二軍都跟廖奕安投捕搭檔，所以今天讓吳明鴻下二軍，拉上廖奕安並擔任先發捕手。

22歲的廖奕安是2023年選秀台鋼第3輪指名好手，一軍生涯出賽4場累計5打席敲1安，替補上陣蹲11.2局，他說，沒想過是因為櫻井周斗在一軍初登板，他才有首次先發蹲捕的機會，他會好好努力，完成教練團交付的任務。

請繼續往下閱讀...

櫻井周斗具4年日職一軍資歷，出賽55場其中2場先發，戰績0勝1敗2中繼、防禦率4.64，去年球季結束他遭東北樂天金鷲釋出，今年3月通過台鋼測試，在二軍出賽12場其中10場先發，戰績5勝0敗，防禦率2.54、被打擊率2成39、每局被上壘率1.46，最快球速146公里，60.1局出現41次四死球。

廖奕安說，櫻井周斗控球不理想，但這有好有壞，就像統一獅洋投蒙德茲控球也不好，這樣打者反而難掌握，櫻井周斗雖然被上壘率高，但危機處理能力不錯，所以才能壓低防禦率。

加入台鋼兩年，廖奕安深刻體會職棒大不易，他說，「非常不容易，尤其是心態，每天都要突破，但一直都會遭遇挫折，如何在失敗過程中學習成長是課題，想法盡量簡單化，不要老往壞的方面想。」

廖奕安。（台鋼雄鷹提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法