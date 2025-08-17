晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》櫻井周斗生涯初登板由廖奕安先發蹲捕 洪總說明考量

2025/08/17 14:59

廖奕安。（台鋼雄鷹提供）廖奕安。（台鋼雄鷹提供）

〔記者羅志朋／高雄報導〕今天澄清湖獅鷹戰，台鋼雄鷹推出26歲日籍左投櫻井周斗先發，迎來個人中職生涯初登板，搭配的先發捕手是廖奕安，一軍生涯首次先發蹲捕，台鋼總教練洪一中指出，櫻井周斗在二軍都跟廖奕安投捕搭檔，所以今天讓吳明鴻下二軍，拉上廖奕安並擔任先發捕手。

22歲的廖奕安是2023年選秀台鋼第3輪指名好手，一軍生涯出賽4場累計5打席敲1安，替補上陣蹲11.2局，他說，沒想過是因為櫻井周斗在一軍初登板，他才有首次先發蹲捕的機會，他會好好努力，完成教練團交付的任務。

櫻井周斗具4年日職一軍資歷，出賽55場其中2場先發，戰績0勝1敗2中繼、防禦率4.64，去年球季結束他遭東北樂天金鷲釋出，今年3月通過台鋼測試，在二軍出賽12場其中10場先發，戰績5勝0敗，防禦率2.54、被打擊率2成39、每局被上壘率1.46，最快球速146公里，60.1局出現41次四死球。

廖奕安說，櫻井周斗控球不理想，但這有好有壞，就像統一獅洋投蒙德茲控球也不好，這樣打者反而難掌握，櫻井周斗雖然被上壘率高，但危機處理能力不錯，所以才能壓低防禦率。

加入台鋼兩年，廖奕安深刻體會職棒大不易，他說，「非常不容易，尤其是心態，每天都要突破，但一直都會遭遇挫折，如何在失敗過程中學習成長是課題，想法盡量簡單化，不要老往壞的方面想。」

廖奕安。（台鋼雄鷹提供）廖奕安。（台鋼雄鷹提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中