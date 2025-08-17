晴時多雲

體育 休閒運動 路跑

最Chill的JOGUMAN SUMMER RUN熱鬧開跑 台中中央球場變身小恐龍樂園

2025/08/17 15:30

中央球場變身小恐龍樂園！可愛腕龍Brachio引領粉絲起跑（市府提供）中央球場變身小恐龍樂園！可愛腕龍Brachio引領粉絲起跑（市府提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕韓國火紅到全球的軟萌恐龍角色「JOGUMAN SUMMER RUN」今（17）日在中央球場開跑，吸引4千名粉絲熱情參與，在球場綠茵上與腕龍Brachio、臘腸狗Woody等可愛角色同框奔馳，現場洋溢活力與童趣，這場路跑既能鍛鍊身體又療癒。

運動局長游志祥表示，中央球場今年規劃15場以上的人氣IP路跑，目前已辦理進擊的巨人、排球少年、鬼滅之刃、泰坦巨獸、BABY MILO、呆萌町、麵包超人等，角色包括少年漫畫、科幻電影、人氣卡通、潮流品牌等，帶領跑者在萬坪綠茵穿越各種異想世界；這次JOGUMAN首次授權路跑選定中央球場為活動場地之一，反映台中熱愛運動、多元又年輕的城市風格。

主辦單位表示，JOGUMAN以簡單、溫暖的筆觸描繪日常生活中的小確幸，傳遞無限正能量。主題路跑亦打造最悠閒、自在的氛圍，規劃3.5公里適合親子、好友一同輕鬆參與的路線，並設置拍照區及舞台打卡區；此外，活動也結合公益行動，特別將賽會運動用品等物資捐贈公益團體，推廣全民運動與促進社會公益。

「JOGUMAN_SUMMER_RUN」今17日在中央球場開跑，吸引四千名粉絲熱情參與。（市府提供）「JOGUMAN_SUMMER_RUN」今17日在中央球場開跑，吸引四千名粉絲熱情參與。（市府提供）

