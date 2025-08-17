晴時多雲

體育 棒球 中職

中職》布雷克連環爆！ 餅總已找到問題著手「修復」

2025/08/17 15:34

布雷克。（資料照，記者李惠洲攝）布雷克。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕統一獅洋投布雷克昨天對台鋼雄鷹先發5.2局失3分苦吞本季第8敗，累計防禦率4.15，近5場先發戰績0勝4敗，防禦率6.84、被打擊率3成18、每局被上壘率1.59，近況非常不理想，生涯第50勝望眼欲穿。

對於布雷克的低迷狀態，今天賽前獅隊總教練林岳平表示，大家都說布雷克投球威力退化，這來自於他的投球機制和穩定性是不好的，在球季中教練團會試著幫助他調整，目前有看到問題，要試著從中做修正，看能不能在很短的時間內解決問題。

本季布雷克對台鋼先發5場戰績1勝3敗，防禦率7.67、每局被上壘率1.81，對戰數據糟糕，餅總指出，不管對台鋼雄鷹或哪一隊，這不是對手的問題，有可能是這一隊的攻擊、選球、速度比較好，當布雷克球威下滑時，對手就比較有機會在一局攻破，不是只有對台鋼的問題。

「831大限」逼近，獅隊洋投布雷克、飛力獅、蒙德茲、奧德銳和可望加盟的史蒂芬斯（Jackson Stephens；中文名暫譯）5取4殘酷抉擇，餅總強調，「不管最後洋將名額給誰、未來會是如何，布雷克依舊是我們的戰力，就像本土投手一樣，我們會試著幫助他找回應有的狀態，視他為長期戰力。」

在「831大限」前，餅總說，還是會持續讓布雷克出賽，讓他從中調整，相信他也知道自己的問題點讚哪裡，希望他能調整到位。

