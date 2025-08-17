晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》「你說守備和打擊...」 洪總暢談用人哲學

2025/08/17 16:10

洪一中。（資料照，記者林正堃攝）洪一中。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕今年下半季台鋼雄鷹有幾個位置幾乎都有固定人選，包含捕手張肇元、三壘手吳念庭、游擊手曾子祐、左外野手王柏融、右外野手王博玄和指定打擊魔鷹，另3個守位一壘、二壘和中外野手先發人選常更換，其中，下半季24場先發中外野手就嘗試用6人。

台鋼進軍中職一軍賽第2年，談到排兵布陣和野手用人哲學，台鋼總教練洪一中說，「你打得好的話，守備位置當然就固定，現在博玄打得好就固定守右外野，以前也是常換來換去，打不好的話，我們新球隊這一、兩年就是磨合嘛，找出最適合的人選，有的是那個位置大家都打得沒那麼理想，我就找守備比較好的。」

洪總進一步說明，「你說守備和打擊，我當然會挑打擊好的嘛，像曾昱磬一開始打得不錯，哪裡都可以守，但最近打得不好啊，所以說會常換來換去的，因為成績不穩定嘛，不是說打不好就會這樣，是你幾乎都不好，或是說好的時間很短、壞的時間很長，當然就會常常換啊。」

台鋼一壘、二壘和中外野手這3個守位，相對沒有固定人選，洪總指出，最近林家鋐是比較固定的二壘手，打擊偶爾會不好，但他還算穩定，「要培養一個新人沒那麼容易，要花很長的時間，照理說小紀（紀慶然）讀過大學再進職棒，但他打擊技巧還差很遠。」

本季台鋼戰績鮮少有高低起伏，最長3連勝、最多4連敗，洪總笑說，「我也說不出一個所以然，我們沒有很長的連敗，但我們也沒有很長的連勝啊，選手很努力，我們比別人菜就要多加油，球隊剛成立，假如知道缺點就盡量去練，讓缺點不要暴露的太多。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中