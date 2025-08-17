中職》「你說守備和打擊...」 洪總暢談用人哲學

洪一中。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕今年下半季台鋼雄鷹有幾個位置幾乎都有固定人選，包含捕手張肇元、三壘手吳念庭、游擊手曾子祐、左外野手王柏融、右外野手王博玄和指定打擊魔鷹，另3個守位一壘、二壘和中外野手先發人選常更換，其中，下半季24場先發中外野手就嘗試用6人。

台鋼進軍中職一軍賽第2年，談到排兵布陣和野手用人哲學，台鋼總教練洪一中說，「你打得好的話，守備位置當然就固定，現在博玄打得好就固定守右外野，以前也是常換來換去，打不好的話，我們新球隊這一、兩年就是磨合嘛，找出最適合的人選，有的是那個位置大家都打得沒那麼理想，我就找守備比較好的。」

請繼續往下閱讀...

洪總進一步說明，「你說守備和打擊，我當然會挑打擊好的嘛，像曾昱磬一開始打得不錯，哪裡都可以守，但最近打得不好啊，所以說會常換來換去的，因為成績不穩定嘛，不是說打不好就會這樣，是你幾乎都不好，或是說好的時間很短、壞的時間很長，當然就會常常換啊。」

台鋼一壘、二壘和中外野手這3個守位，相對沒有固定人選，洪總指出，最近林家鋐是比較固定的二壘手，打擊偶爾會不好，但他還算穩定，「要培養一個新人沒那麼容易，要花很長的時間，照理說小紀（紀慶然）讀過大學再進職棒，但他打擊技巧還差很遠。」

本季台鋼戰績鮮少有高低起伏，最長3連勝、最多4連敗，洪總笑說，「我也說不出一個所以然，我們沒有很長的連敗，但我們也沒有很長的連勝啊，選手很努力，我們比別人菜就要多加油，球隊剛成立，假如知道缺點就盡量去練，讓缺點不要暴露的太多。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法