體育 棒球 日職

日職》火球男藤浪重返一軍5局好投！中日龍「全左打」先發沒被觸身

2025/08/17 18:00

藤浪晉太郎一軍5局好投，橫濱在12局擊敗中日龍。（圖片取自X）藤浪晉太郎一軍5局好投，橫濱在12局擊敗中日龍。（圖片取自X）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕火球男藤浪晉太郎今年從美職體系重返日本職棒加入橫濱DeNA，今天重返一軍登板對陣中日龍，主投5局飆5K僅失1分，保送方面僅有1次四壞保送，最終無關勝敗。

藤浪晉太郎生涯以控球狂野聞名，今天中日龍打線特地排出全左打來對付他，防止球員因為他控球失控遭觸身球。首局藤浪被敲1安送出1K，次局被串聯安打與滾地球失掉1分，三到五局藤浪未再失分，最終以86球投完5局，被打5支安打，送出5次三振與1次四壞保送，沒有觸身球，失掉1分無關勝敗。

藤浪退場時球隊2：1領先，不過在6、7兩局中日龍先是靠著上林誠知的陽春砲追平，再靠對手宮城滝太在滿壘時的暴投一口氣奪下2分超前。8上橫濱林琢真在二、三壘有人時一棒追平比數。兩隊鏖戰到延長賽12局，DeNA以5：4收下勝利。

根據日媒報導，藤浪在退場後通過球團表示：「雖然是初登板，但能夠沉著地投球，我覺得內容還算不錯。但太早退場給中繼投手負擔，這點我會檢討，希望之後有機會能夠把局數投長。」

中日龍派出全左打先發。（圖片取自日本Yahoo）中日龍派出全左打先發。（圖片取自日本Yahoo）

