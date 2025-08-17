晴時多雲

體育 棒球 中職

中職》金德七想私約 洪總爽快答應了

2025/08/17 16:32

金德七開球。（記者林正堃攝）金德七開球。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕味全龍昨天「復古日」安排隊史唯一韓籍球員金德七開球，賽前先和昔日老搭檔葉君璋相見歡敘舊，金德七受訪時透露，效力中職、台灣大聯盟時分別與葉君璋、洪一中搭檔，「有好捕手的引導，對投手非常重要，我很榮幸能與他們搭配，如果有機會，也想跟洪總見面。」

對於金德七的邀約，今天賽前台鋼雄鷹總教練洪一中也大方表示，「沒問題呀，大家見個面、打個招呼，可以啊。」

時隔26年，洪總坦言對金德七的記憶有些模糊，他說，當初在雷公隊是徐生明總教練請金德七來的，好像只效力1年，他人很Nice，個性不錯，「當時我年紀比較大，又住在高雄家，球場下比較少跟金德七有特別的互動。」

採下勾投球的金德七，2000年效力雷公隊出賽30場其中19場先發，戰績9勝6敗防禦率4.17，洪總說，他球速不到130公里，但控球滿準的，那個年代只要下勾球投得準都有一定的成績，像陳憲章、吳俊億、廖于誠就是例子，以前左打比較少，所以那時候下勾投手成績都不會太差。

金德七（中）開球。（記者林正堃攝）金德七（中）開球。（記者林正堃攝）

金德七（中）開球。（記者林正堃攝）金德七（中）開球。（記者林正堃攝）

