中職》富邦暌違6年又有投手完封兄弟！ 布坎南避免高懸22年慘紀錄

富邦悍將先發投手布坎南完投完封勝。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕布坎南今天在隊史單場第2多觀眾的球賽一夫當關，暌違6年又有富邦投手9局完封中信兄弟，終場率隊以1：0終止7連敗。

富邦首局就有攻勢，李宗賢四壞上壘，1出局發動盜壘攻上二壘，再靠捕手傳球失誤上三壘，張育成適時安打送回第1分。中信先發投手魏碩成合計100球投5.1局，有5次四壞和6次三振，無自責分。

富邦先發投手布坎南開賽繳出9上9下，直到5局上2出局才被黃韋盛敲首安，幾乎完全宰制中信打線，8局上雖然首度開局被敲安，但製造高宇杰平飛球的雙殺打，最終完投9局無失分，僅被敲3支安打。

布坎南賽前連續7場先發拿不到生涯首勝，一度靠近2003年第一金剛畢可的13場不名譽紀錄，今天隊友援護固然不多，布坎南硬靠自己宰制級的表現，終於在生涯第8戰抓下生涯首勝。

富邦終止近期的7連敗，避免追平2017年7月13日至22日8連敗的球團單月最長連敗紀錄，中信兄弟則錯失聯盟史上第1次連續4個週末系列賽橫掃的壯舉。

富邦今對上中信兄弟的比賽合計吸引31588人進場，寫下隊史第2多觀眾紀錄，僅次於6月15日的34800名觀眾，合計金控大戰3天75759人進場。

中信兄弟先發投手魏碩成。（記者陳志曲攝）

富邦悍將張育成。（記者陳志曲攝）

