晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》富邦暌違6年又有投手完封兄弟！ 布坎南避免高懸22年慘紀錄

2025/08/17 18:15

富邦悍將先發投手布坎南完投完封勝。（記者陳志曲攝）富邦悍將先發投手布坎南完投完封勝。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕布坎南今天在隊史單場第2多觀眾的球賽一夫當關，暌違6年又有富邦投手9局完封中信兄弟，終場率隊以1：0終止7連敗。

富邦首局就有攻勢，李宗賢四壞上壘，1出局發動盜壘攻上二壘，再靠捕手傳球失誤上三壘，張育成適時安打送回第1分。中信先發投手魏碩成合計100球投5.1局，有5次四壞和6次三振，無自責分。

富邦先發投手布坎南開賽繳出9上9下，直到5局上2出局才被黃韋盛敲首安，幾乎完全宰制中信打線，8局上雖然首度開局被敲安，但製造高宇杰平飛球的雙殺打，最終完投9局無失分，僅被敲3支安打。

布坎南賽前連續7場先發拿不到生涯首勝，一度靠近2003年第一金剛畢可的13場不名譽紀錄，今天隊友援護固然不多，布坎南硬靠自己宰制級的表現，終於在生涯第8戰抓下生涯首勝。

富邦終止近期的7連敗，避免追平2017年7月13日至22日8連敗的球團單月最長連敗紀錄，中信兄弟則錯失聯盟史上第1次連續4個週末系列賽橫掃的壯舉。

富邦今對上中信兄弟的比賽合計吸引31588人進場，寫下隊史第2多觀眾紀錄，僅次於6月15日的34800名觀眾，合計金控大戰3天75759人進場。

富邦悍將先發投手布坎南。（記者陳志曲攝）富邦悍將先發投手布坎南。（記者陳志曲攝）

富邦悍將先發投手布坎南完投完封勝。（記者陳志曲攝）富邦悍將先發投手布坎南完投完封勝。（記者陳志曲攝）

中信兄弟先發投手魏碩成。（記者陳志曲攝）中信兄弟先發投手魏碩成。（記者陳志曲攝）

富邦悍將張育成。（記者陳志曲攝）富邦悍將張育成。（記者陳志曲攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中