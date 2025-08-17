U15亞洲盃》勵志！「獨掌投手」田渕川真朋 克服困難入選國家隊

田渕川真朋。（記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／台南報導〕本屆U15亞洲盃日本隊陣中，最快球速超過130公里，但左手卻沒有手掌的右投手田渕川真朋，出發來台前就受到日本媒體關注。

日媒曾報導，田渕川真朋投球方式宛若前美職名將亞伯特（Jim Abbott），投球後，他會立刻把手套套上右手進行守備。手套特別加裝了綁帶，投球時可以將手腕固定，讓他能確實把球套住。

至於打擊，田渕川真朋為左打者，他曾透露，雖然左手無法像一般選手那樣握緊球棒，但左手上的「凹槽」部分貼合在球棒握把上，正好形成自己獨特的擊球方式。

田渕川今受訪坦言，從不認為自己天生的狀況是缺憾，他說：「我的目標就是好好努力並選上國家隊，從來不覺得左手的狀況是障礙。」他也透露，從剛開始決定打球時，就看過艾伯特的故事與影片，也成為他追尋的目標。

田渕川透露，剛開始練投時，曾嘗試將手套夾在腋下等方式，但都不方便，後來認識的訓練師協助他做不同改變，有了目前模式。田渕川也透露：「我知道對方會針對這件事，做出短打等方式，要想辦法練到對方就算短打，也能夠解決，目前都順利解決、沒有問題。」

田渕川感性的說，感謝一路從小到大的教練鼓勵，且要更加感謝的是他的父親，無論他遇到哪些困難，父親都會協助他一起克服難關。

