羽球排名賽》短暫拆夥再合作有不同火花 張課琦／柏禮維男雙奪冠

（右起）柏禮維、張課琦擊敗隊友陳子睿、林煜傑奪冠。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕土銀男雙組合張課琦／柏禮維今天在2025第二次全國羽球排名賽男雙決賽，以局數2：1擊退要前來挑戰3連霸的陳子睿／林煜傑，收下兩人合拍以來的排名賽首冠。

張課琦／柏禮維自2022年開始合作，曾於比利時羽球國際賽、本迪戈羽球國際賽、北港羽球國際賽奪冠，但在去年兩人曾短暫拆夥搭檔球團內其他隊友，今年又再度合體，並於加拿大公開賽收下亞軍。

這次兩人在排名賽決賽碰上要挑戰3連霸的自家人陳子睿／林煜傑，柏禮維表示，擬定的戰術執行很好也奏效，尤其第二、三局做得好的地方可能勝過對方，加上心態上做好準備是最重要一環。張課琦則說：「我們的打法有堅持到底，不會覺得失分就懷疑自己，主要是贏在心態。」

張課琦／柏禮維去年曾短暫拆夥，繞了一圈又重新合體，彼此心態上又更成熟，柏禮維說：「因為被拆掉後，其實課琦成績比較好，後來因為一些原因又一起搭檔，很感謝他還願意跟我搭配，有種重來一次感覺，對彼此信任有更提升。」

張課琦認為，再度合作兩人在心態上改變最多，「兩人對打球心態差最多，不像年輕選手一樣得失心很重，在場上戰術溝通都有更好，不會因為太想要某一些東西，反而可以很快改變戰術，效果很好。」接下來兩人在9月開始要出征中國、香港、南韓等賽事，他們也希望能夠在超級300、500系列等級賽事拚下一座冠軍。

