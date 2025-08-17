中職》統一慘遭台鋼痛擊！ 就連「炸祖」林祖傑都上來投球了

林祖傑登板投球。（統一獅提供）

〔記者羅志朋／高雄報導〕台鋼雄鷹今天火力全開，全場敲出14支安打，包含曾昱磬單場雙響砲，最終台鋼就以11：1大勝統一獅，在，本季團隊第5度單場打下兩位數的分數，在隊友猛烈砲火奧援下，台鋼日籍投手櫻井周斗中職生涯初登板，先發5局無失分拿下勝投。

前5局台鋼幾乎局局有攻勢，首局靠曾子祐、吳念庭、王柏融安打拿下2分，2局下攻得2分，包含曾昱磬掃出一發兩分砲，3局下又是曾昱磬，他轟出陽春砲、單場雙響砲，本季累計4轟，接著廖奕安敲安，王博玄二壘安打進帳1分打點。

獅隊先發投手郭俊麟完全壓不住陣腳，先發只撐3局慘遭雄鷹打線KO，被敲9安包含曾昱磬雙響砲，失7分其中6分責失苦吞本季第3敗，勝投尚未開張，累計防禦率升至9.74。

台鋼攻勢不停歇，5局下靠安打和2次保送擠成滿壘，王博玄適時敲安進帳2分打點，前5局打完台鋼取得9：0大幅領先，獅隊無力追趕落敗，曾昱磬生涯第2度獲選單場MVP。8局下台鋼取得10分領先，兩出局後獅隊推出野手「炸祖」林祖傑登板投球，結果他三振曾昱磬讓全場球迷驚呼，這也是林祖傑生涯初登板。

林祖傑登板投球。（統一獅提供）

台鋼日籍左投櫻井周斗今天迎來中職生涯初登板，教練團特別將捕手廖奕安拉上一軍並擔任先發捕手，讓另一名捕手吳明鴻下二軍，這也是廖奕安一軍生涯首次先發蹲捕，賽前台鋼總教練洪一中透露，櫻井周斗在二軍就習慣和廖奕安搭配，因此做這個調度。

櫻井周斗表現不俗，先發5局只被敲出2支零星安打，另有2K和4次四死球無失分拿下勝投，只是他控球不穩的問題依舊無解，全場用90球多達40顆壞球，好球率僅5成5。

