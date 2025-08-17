晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》統一慘遭台鋼痛擊！ 就連「炸祖」林祖傑都上來投球了

2025/08/17 19:19

林祖傑登板投球。（統一獅提供）林祖傑登板投球。（統一獅提供）

〔記者羅志朋／高雄報導〕台鋼雄鷹今天火力全開，全場敲出14支安打，包含曾昱磬單場雙響砲，最終台鋼就以11：1大勝統一獅，在，本季團隊第5度單場打下兩位數的分數，在隊友猛烈砲火奧援下，台鋼日籍投手櫻井周斗中職生涯初登板，先發5局無失分拿下勝投。

前5局台鋼幾乎局局有攻勢，首局靠曾子祐、吳念庭、王柏融安打拿下2分，2局下攻得2分，包含曾昱磬掃出一發兩分砲，3局下又是曾昱磬，他轟出陽春砲、單場雙響砲，本季累計4轟，接著廖奕安敲安，王博玄二壘安打進帳1分打點。

獅隊先發投手郭俊麟完全壓不住陣腳，先發只撐3局慘遭雄鷹打線KO，被敲9安包含曾昱磬雙響砲，失7分其中6分責失苦吞本季第3敗，勝投尚未開張，累計防禦率升至9.74。

台鋼攻勢不停歇，5局下靠安打和2次保送擠成滿壘，王博玄適時敲安進帳2分打點，前5局打完台鋼取得9：0大幅領先，獅隊無力追趕落敗，曾昱磬生涯第2度獲選單場MVP。8局下台鋼取得10分領先，兩出局後獅隊推出野手「炸祖」林祖傑登板投球，結果他三振曾昱磬讓全場球迷驚呼，這也是林祖傑生涯初登板。

林祖傑登板投球。（統一獅提供）林祖傑登板投球。（統一獅提供）

台鋼日籍左投櫻井周斗今天迎來中職生涯初登板，教練團特別將捕手廖奕安拉上一軍並擔任先發捕手，讓另一名捕手吳明鴻下二軍，這也是廖奕安一軍生涯首次先發蹲捕，賽前台鋼總教練洪一中透露，櫻井周斗在二軍就習慣和廖奕安搭配，因此做這個調度。

櫻井周斗表現不俗，先發5局只被敲出2支零星安打，另有2K和4次四死球無失分拿下勝投，只是他控球不穩的問題依舊無解，全場用90球多達40顆壞球，好球率僅5成5。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中