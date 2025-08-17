U15亞洲盃》「台韓」熱血開打 大批球迷進場觀賽

台灣隊與南韓隊開幕戰賽事吸引球迷到場觀賽。（記者王姝琇攝）

〔記者王姝琇／台南報導〕亞洲U15青少棒錦標賽今起至23日，於台南亞太國際棒球訓練中心成棒主、副球場登場，今晚的開幕戰由地主台灣隊迎戰勁敵南韓隊，吸引大批球迷進場觀賽，台南市長黃偉哲特地到場加油打氣，向選手信心喊話。

黃偉哲代表台南市歡迎各國隊伍與貴賓蒞臨。他表示，台南向來是棒球文化重鎮，上個月剛舉辦U12少棒賽，這次再度承辦U15青少棒最高層級國際賽事，象徵台南具備優良場地、完善設備與最熱情的球迷，期盼未來更多國際賽事落腳台南。

請繼續往下閱讀...

體育署長鄭世宗強調，本屆賽事不僅是國際對我國棒球實力的肯定，更是展現台南城市能量的重要舞台。他特地到場期勉選手們盡情揮灑、發揮最佳表現，並承諾體育署將持續支持棒球運動，爭取更多國際賽事在台灣舉行，讓世界看見台灣。

體育局長陳良乾補充，台南亞太國際棒球訓練中心是全台首屈一指的專業棒球園區，本次賽事亦是成棒主、副球場落成後首次舉辦國際賽，共有來自台灣、南韓、日本、泰國、巴基斯坦、香港、菲律賓及斯里蘭卡等8支勁旅齊聚一堂，期盼藉賽事讓各國球隊深刻感受台南人的熱情與完善的體育建設。

亞洲U15青少棒錦標賽台南亞太棒球場開打，啦啦隊熱舞揭開序幕。（記者王姝琇攝）

亞洲U15青少棒錦標賽今晚開幕戰，由地主台灣隊迎戰勁敵南韓隊。（記者王姝琇攝）

市長黃偉哲到場勉勵台灣隊隊員。（記者王姝琇攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法