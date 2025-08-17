晴時多雲

體育 棒球 中職

中職》兄弟潛力股魏碩成被注意到了！ 布坎南讚賞：投得好

2025/08/17 20:13

富邦悍將先發投手布坎南（中）完投完封勝，隊友潑水慶祝。（記者陳志曲攝）富邦悍將先發投手布坎南（中）完投完封勝，隊友潑水慶祝。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕在富邦悍將最低迷之際，布坎南一夫當關繳出生涯首次9局完封勝，率隊以1：0擊敗中信兄弟，中止7連敗，將生涯首次MVP獻給即將離台的家人。

布坎南威風八面，燃燒117球僅被敲3支安打，成為2019年6月16日包林傑後，又有富邦投手完封中信，而布坎南生涯第8場先發終於奪下生涯首勝，避免2003年第一金剛畢可13場先發無勝投的最長紀錄，賽後2個寶貝兒女在MVP舞台開心熱舞，一圓上電視的心願。

「Bradley（布坎南兒子）是最開心的！」布坎南笑著透露，小朋友都很喜歡球場，女兒想看自己上電視，兒子也開口要爸爸拿MVP，這樣才能跳舞，「能跟他們一起跳舞很開心，對我來說別具意義！」

富邦悍將先發投手布坎南（中）完投完封勝，獲選單場MVP，與家人一起合影。（記者陳志曲攝）富邦悍將先發投手布坎南（中）完投完封勝，獲選單場MVP，與家人一起合影。（記者陳志曲攝）

大巨蛋有隊史單場第2多的31588人進場，富邦鐵了心要中斷7連敗，布坎南投完8局已累積百球，當下仍決定讓他投第9局，富邦總教練陳金鋒直言，「就是要跟他拚了！」當投手教練在8局結束後詢問，布坎南一口答應，「我身體狀況沒問題，感謝投手教練給我信心。」

布坎南表示，還沒拿到勝投期間，心裡滿掙扎的，「其實我的家人下週就要離台，這場是他們看我的最後1場先發，能有這樣的成績，真的很開心。」

今天比賽時間僅花2小時9分鐘，刷新本季9局最短紀錄，布坎南認為，能快速取得好球是重點，另外也多虧中信兄弟魏碩成的好投，今天節奏才會這麼快速，有這麼好的比賽。

