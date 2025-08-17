晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》林泓育開轟、林承飛猛打 樂天力克味全

2025/08/17 20:25

林泓育。（記者林正堃攝）林泓育。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台北報導〕樂天桃猿林泓育開轟，林承飛擊出3支安打，兩人都打下2分打點，林泓育並在第9局造成對手關鍵失誤，樂天6:5力克味全龍。

第1局味全開路先鋒郭天信擊出二壘打，李凱威被觸身球，發動雙盜壘成功，朱育賢滾地球和陳子豪高飛犧牲打各攻下1分，味全2:0領先。

味全先發投手徐若熙前5局只被擊出1支安打，投出7次三振、1次四壞球，沒有讓樂天上過得點圈。第6局樂天2出局後展開反攻，先靠觸身球上壘，林智平和林泓育連續安打扳回1分，也把徐若熙打退場，味全起用李超中繼，林承飛二壘打攻下2分，3:2超前。

徐若熙。（記者林正堃攝）徐若熙。（記者林正堃攝）

樂天黃子鵬先發5局被擊出5支安打，第1局失2分後有效控制場面，6局下樂天換上曾仁和，被李凱威和陳子豪安打攻佔一、三壘，代打的吉力吉撈擊出二壘打攻下追平分，樂天再換上蘇俊璋，劉基鴻安打再下一城，樂天再換左投王志煊，張政禹高飛犧牲打攻下保險分，味全5:3再度領先。

黃子鵬。（記者林正堃攝）黃子鵬。（記者林正堃攝）

第8局樂天林泓育擊出陽春全壘打，本季第7轟，追到4:5只落後1分，林承飛擊出二壘打，靠著余德龍安打搶攻本壘，雖然被中外野手郭天信長傳觸殺，代打的張閔勛安打攻下追平分，5:5平手。

第9局樂天率先上場的林立選到四壞球，2出局後林泓育的滾地球造成游擊手張政禹失誤，三壘上的林立跑回超前分，樂天6:5領先。

林承飛。（記者林正堃攝）林承飛。（記者林正堃攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中