中職》林泓育開轟、林承飛猛打 樂天力克味全

林泓育。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台北報導〕樂天桃猿林泓育開轟，林承飛擊出3支安打，兩人都打下2分打點，林泓育並在第9局造成對手關鍵失誤，樂天6:5力克味全龍。

第1局味全開路先鋒郭天信擊出二壘打，李凱威被觸身球，發動雙盜壘成功，朱育賢滾地球和陳子豪高飛犧牲打各攻下1分，味全2:0領先。

味全先發投手徐若熙前5局只被擊出1支安打，投出7次三振、1次四壞球，沒有讓樂天上過得點圈。第6局樂天2出局後展開反攻，先靠觸身球上壘，林智平和林泓育連續安打扳回1分，也把徐若熙打退場，味全起用李超中繼，林承飛二壘打攻下2分，3:2超前。

徐若熙。（記者林正堃攝）

樂天黃子鵬先發5局被擊出5支安打，第1局失2分後有效控制場面，6局下樂天換上曾仁和，被李凱威和陳子豪安打攻佔一、三壘，代打的吉力吉撈擊出二壘打攻下追平分，樂天再換上蘇俊璋，劉基鴻安打再下一城，樂天再換左投王志煊，張政禹高飛犧牲打攻下保險分，味全5:3再度領先。

黃子鵬。（記者林正堃攝）

第8局樂天林泓育擊出陽春全壘打，本季第7轟，追到4:5只落後1分，林承飛擊出二壘打，靠著余德龍安打搶攻本壘，雖然被中外野手郭天信長傳觸殺，代打的張閔勛安打攻下追平分，5:5平手。

第9局樂天率先上場的林立選到四壞球，2出局後林泓育的滾地球造成游擊手張政禹失誤，三壘上的林立跑回超前分，樂天6:5領先。

林承飛。（記者林正堃攝）

