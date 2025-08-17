棒球》向不老對手致敬 雲豹聽障隊史兩度奪下出口盃冠軍

雲豹聽障奪冠後跟老前輩的對手們致意。（出口盃提供）

〔記者林宥辰/綜合報導〕2025第十一屆出口盃身心障礙暨多元族群棒球賽17日進行多元組決賽，雲豹聽障騎士以10：0擊敗巴歌浪山羌不老，賽史第二度奪冠，戰神身障黑隊則是13：3擊敗藍隊贏得「戰神內戰」，保住季軍。

去年季軍的雲豹聽障今年再接再厲，預賽首戰17：3輕取桃園悟空女棒，次役在0：3落後戰神身障黑隊下完成4：3大逆轉。冠軍賽前兩局就灌進6分，最終10：0提前結束，繼2021年第八屆後再捧桂冠。

「預賽對戰神很關鍵，因為去年出口盃跟今年主委盃都是輸他們1分。」雲豹教練陳智杰說：「最後半局上場前我跟球員說，去年在一樣的休息區、對面是一樣的對手，但我們要有不一樣的結果。很高興大家將士用命，完成逆轉。謝謝戰神給我們這樣的壓力，逼使我們成長。」

冠軍賽對上巴歌浪是雲豹第一次遇到不老棒球隊，每位球員上場前都跟老前輩們敬禮，「這是我們賽前就說好的，以謙讓的態度面對長輩，真的很開心能跟他們交流，我們也學到很多，謝謝出口盃給我們這個機會。」

賽會傳統是每隊各選出一位MVP，巴歌浪山羌不老是林照雄，戰神黑、藍隊是楊孫鑫與吳至威，洛以戰鬥機聽障是黃冠霖、桃園悟空女子棒球隊是簡宇彤，冠軍雲豹聽障則是本屆曾轟出全壘打的高瑞祥，他也獲得大會的最佳打擊獎，最佳投手是隊友李哲寬。

「很意外，我以為只是二壘安打。」高瑞祥是在對桃園悟空女棒一役開轟，他笑說：「通常球速越快，打出去的球飛得越遠，那位女生的球夠快，我才能打這麼遠。」

高瑞祥是科班棒球隊出身，大學就讀台灣體院（現國立台灣體育大學），還曾被中華職棒兄弟、興農二軍借將，正因身為運動員，更欽佩老而彌堅的巴歌浪，「他們都是老前輩，這麼熱的天氣還能打球，而且上壘後還跟我們互相鼓勵，很令人佩服。」

除了高瑞祥，戰神身障黑隊捕手楊孫鑫本屆也有開轟紀錄。今年36歲的他是在9年前工地遭鋼樑倒下壓到雙腳，肌肉組織壞死，導致右腳截指，腳背也被挖掉一大塊，歷經3個月、5次大手術與數次清創才完成，完全癒合則花了5年，目前仍有後遺症。

儘管回到職場，楊孫鑫依然懼怕踏進工場，「可能有點PTSD（創傷後壓力症候群），回到現場還是很害怕，而且後來又發生類似事件，雖然沒有很嚴重，我真的無法承受，就離開那樣的工作環境。」

時隔多年，楊孫鑫逐漸走出陰霾，後來也成為人父，學生時期在輔仁大學體育系專項壘球的他，決定改打棒球，並加入戰神身障棒球隊。

「那時候是在網路上看到有身障捕手訓練營，剛好想要當捕手，就試試看。」楊孫鑫說：「剛加入時很震撼，因為我人生中沒有遇過這麼多身體有狀況的朋友，我覺得他們比我厲害多了，不只是在球場上，還要面對世俗的眼光。」

第二年打出口盃就開轟，楊孫鑫回本壘時還跟隊友敬禮，他笑說：「有點意外，其實我沒有很出力，想扎實擊中球心而已。」

今年全賽程出現2轟，在軟式棒球的出口盃實屬少見，主辦單位社團法人中華民國身障棒壘球協會（以下簡稱身障棒協）理事長潘瑋杰笑說，「大家實力越來越強，這是好事。」

多元組落幕，下週23、24日在新北市樹林區的鹿角溪身障棒壘球場將迎來視障組，潘瑋杰表示：「雖然很緊湊，能讓大家團聚一堂、為運動平權而戰就一點都不累！」

戰神身障黑隊楊孫鑫（右）全壘打回本壘後跟前輩敬禮。（出口盃提供）

雲豹聽障高瑞祥是科班出身，不過軟式棒球能開轟依然不容易。（出口盃提供）

戰神身障黑隊楊孫鑫敲出全壘打，漫步回本壘。（出口盃提供）

