棒球》草創期首位「兄弟象1號」 62歲方復興不服老參與出口盃

2025/08/17 20:46

方復興冠軍賽終於登板，仍有職棒球員風采。（出口盃提供）方復興冠軍賽終於登板，仍有職棒球員風采。（出口盃提供）

〔記者林宥辰/綜合報導〕2025第十一屆出口盃身心障礙暨多元族群棒球賽已於16日在新生公園棒球場開賽，該賽事結合身障、女性、長者、聽障、視障等類別，以棒球為媒介打造運動平權舞台。本屆亞軍巴歌浪山羌不老棒球隊有一位選手來頭很大，連戰神身障棒球隊的總教練、前職棒球員楊騏嘉見到都畢恭畢敬喊「前輩好」，他是前兄弟象（現中信兄弟）左投手方復興。

方復興或許聽來陌生，但「牛復興」老球迷肯定有印象。2004年改從母姓的他，是職棒元年——1990年的兄弟投手，還是隊史第一位使用「1號」的球員。而且他成為職棒選手的過程很突然，充滿當年的草創精神。

「當時我已經在學校帶球隊，是曾教官（前兄弟總教練曾紀恩）看到，就找我去兄弟練球，練了3天他就跟洪老闆（洪騰勝）說要簽下我。」方復興笑說，因為自己是左投，球速不差，以當時環境來說相當稀有，「原本老闆要給我月薪6萬，但教官說這個4萬塊就好。」

元年在兄弟出賽13場，包括11場後援，留下1勝、3.51防禦率。方復興回憶起當時的趣事，「教官有一次叫我明天先發，結果賽前公布是黃廣琪。後來有一次要我後援，我準備好久，最後又是換黃廣琪。」他笑說。

首個球季結束後，方復興成為職棒史上首批遭到球隊解約的球員，當時的「夥伴」還有姚百川、黃榮貴等人。雖然有6個月薪水補償，他仍得兼開計程車討生活，「天無絕人之路，要不是當初提早離開職棒，我也不會回到學校教書，不會有現在的生活。」

方復興去年退休，但退而不休，28歲才進職棒的他，在不老棒球延續他的野球生涯，不少退役球星都是戰友，例如前時報鷹投手郭建成、統一獅杜福明等，「我們球隊大部分沒有底子，大家都是打興趣，藉由棒球常常出來聚會也很好。」

第一次參加出口盃，遇到許多類型的球隊，方復興覺得相當有意義，「我這幾天都有注意，覺得大家都打得不錯啊！重點是很有熱情，大家是真的喜歡棒球。」

儘管已經62歲，方復興身手依舊，不僅曾在預賽敲出深遠二壘安打，還擔任冠軍賽先發投手，投1.1局抓2K，可惜拳怕少壯，丟掉5分均為責失。他鼓勵無論是職業或是業餘的年輕選手，「很感謝大會辦這樣的比賽讓大家交流，如果環境要好，大家一定要好好珍惜目前擁有的東西。」

2025年出口盃多元組17日落幕，巴歌浪山羌不老冠軍賽0：10不敵雲豹聽障騎士，屈居亞軍，季軍則是戰神身障黑隊。視障組將於23、24日在新北市樹林區的鹿角溪身障棒壘球場舉行。

前兄弟象投手方復興也參加出口盃。（出口盃提供）前兄弟象投手方復興也參加出口盃。（出口盃提供）

