體育 棒球

U15亞洲盃》胡冠威後援飆6K但苦無支援！台灣隊首戰不敵南韓

2025/08/17 21:03

胡冠威怒吼。（記者李惠洲攝）胡冠威怒吼。（記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／台南報導〕U15亞洲盃青少棒賽，地主台灣隊首戰南韓隊，在3局換投後遭南韓隊連續安打狙擊，單局被得到4分，此後無力反攻，終場台灣隊3:5輸球，首戰吞敗。

兩隊首局都有上壘者，但都沒能取分。2局下1出局，陳瑞鑫從南韓隊先發投手金儁洙手中擊出中外野方向飛球，南韓隊中外野手李瑞俊出現判斷瑕疵，紀錄上是一支二壘打，接著，官上竣敲安並帶有1分打點，台灣隊先馳得點。

張志強接著敲安，台灣隊連3打席安打，造成一三壘有人，張志強接著盜壘。2出局後，溫以恩的安打，幫助台灣隊再取1分。金儁洙暴投，台灣隊又拿分數。

台灣隊先發投手柯邵捷投2局無失分，3局起交棒給火球見長的林亞倫，但他一上場就被安打、隊友也發生失誤，造成一二壘有人。李瑞俊將功折罪，擊出三壘打帶有2打點，南韓隊追到1分差。金俊佑接著又敲安，連兩支三壘打讓南韓隊追平。

台灣隊緊急換投，胡冠威接替1人次都沒解決的林亞倫，面對的首位打者，三壘手就發生失誤，雖靠對方短打終於拿下1出局，但南韓隊再執行戰術，三壘跑者回壘攻下超前分。

4局下2出局，台灣隊陳泊佑內野安打、溫以恩選到保送，孫駿彥又遭觸身球上壘，形成滿壘，葉幸福在滿球數之下未揮棒遭三振。

5局上，南韓隊金俊佑內野安打，在靠著隊友安打搶攻本壘時，雙方上演本壘攻防戰，右外野手官上竣成功助殺，將金俊佑擋在本壘。但姜始祐接著又敲安，南韓隊仍攻下1分。

南韓隊5局下換投，洪譽星接手投球，1出局後胡冠威遭觸身球，隨即盜壘成功，2出局後，官上竣敲安，一三壘有人，但後續仍無法得分。南韓隊6局下1出局時再次出現觸身球，溫以恩挨砸後盜上二壘，但台灣隊仍無法將分數打回。

而在3局上亂流過後，台灣隊左投胡冠威接手，後援投5局僅失1分，另送出6次三振，幾乎封鎖住南韓隊攻勢，讓台灣隊持續有機會反攻，是台灣隊此役最大亮點。

台灣隊7局下最後半局反攻，1出局後王羽翔代打敲安，2出局後，代打莊子濬滾地球出局。

