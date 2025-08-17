中職》日投櫻井周斗生涯初登板奪勝 洪總讚不絕口！

今天台鋼雄鷹先發投捕搭檔櫻井周斗（右）和廖奕安（左）。（台鋼雄鷹提供）

〔記者羅志朋／高雄報導〕今天台鋼雄鷹以11：1大勝統一獅，台鋼日籍左投櫻井周斗迎來中職生涯初登板，先發5局只被敲出2支零星安打，另有2K和4次四死球無失分拿下勝投，最快球速142公里，只是他控球不穩的問題依舊無解，全場用90球多達40顆壞球，好球率僅5成5。

今天賽後台鋼總教練洪一中稱讚櫻井周斗投得很好，洪總表示，櫻井周斗球滿會跑的，控球沒那麼好，也沒到很壞，壞球投很多，但保送也還好，「他投保送，我們本來就有心理預期，因為他在二軍就投很多保送，問題是我覺得他的球應該不是那麼好打，因為保送這麼多，防禦率還不到3，就表示對方上壘都靠保送，挨打機會少，他只要投得進去就沒問題，下週會繼續讓他先發。」

櫻井周斗具4年日職一軍資歷，出賽55場其中2場先發，戰績0勝1敗2中繼、防禦率4.64，去年球季結束他遭東北樂天金鷲釋出，今年3月通過台鋼測試，在二軍出賽12場其中10場先發，戰績5勝0敗，防禦率2.54、被打擊率2成39、每局被上壘率1.46，60.1局出現41次四死球。

今天台鋼特地安排廖奕安擔任先發捕手，與櫻井周斗搭配，這也是廖奕安生涯首次先發蹲捕，洪總說，「一軍捕手幾乎都沒接觸過櫻井，在二軍大部分都跟廖奕安搭配，所以昨天晚上我們就決定讓廖奕安上來跟他搭檔，順便給張肇元休息一下，這種控球沒那麼好的投手，只有了解他的捕手知道怎麼做、怎麼投，了解他的習性，如果是新的捕手就不了解，照正常捕手這樣配，效果可能會不好。」

台鋼雄鷹先發投手櫻井周斗今天完成中職生涯初登板，表現相當亮眼。（台鋼雄鷹提供）

