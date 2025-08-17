晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

游泳》世大運後經常發燒 王冠閎香港賽50蝶照奪第2金

2025/08/17 21:37

王冠閎。（泳協提供）王冠閎。（泳協提供）

〔記者梁偉銘/綜合報導〕名氣響亮的「台灣蝶王」王冠閎領軍下，我國游泳隊週日於香港公開錦標賽拿下6金6銀1銅，週末兩天在維多利亞游泳館總計豪奪12金13銀4銅、1破全國紀錄，整體收穫相當豐碩。

7月21日萊茵魯爾世大運勇奪男子200公尺蝶式銀牌的王冠閎，其實返國後身體微恙頻繁發燒，香港行「以賽代訓」並未報名主項。週六男子100、400公尺自由式他小試身手，包辦1金1銀；隔天參與短距離50公尺蝶式、自由式，其中50蝶決賽在沒有熱身情況下，「台灣蝶王」照樣挾24秒24再添金牌，也是生涯第三佳成績，但未超越自己今年5月全國大專校院運動會締造的24秒16全國紀錄。

「世大運後有點狀況，整整兩週經常發燒，目前還沒找出原因，回台灣會再做更詳細檢驗。」23歲的王冠閎表示，此次以戰養戰，希望透過不同項目賽事來調整水感，並重新提升體能狀態，為10月中旬雲林全國運動會暖身，「很多年沒來香港比賽，藉此練一下副項，並維持比賽強度，成績還算可以，也希望身體沒什麼問題。」

至於近況甚佳的李珮萱，女子100公尺自由式決賽再接再厲飆出57秒87，笑納香港賽個人第3面金牌，但身為台灣全隊唯一「三金后」，好強如她仍不滿意成績，「最近練習量比之前少蠻多的，加上前一天比賽過後，狀態可能還未完全恢復，否則應該表現更好，但這次至少比我前年來香港比賽有所進步，增加不少信心。」

王冠閎。（泳協提供）王冠閎。（泳協提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中