游泳》世大運後經常發燒 王冠閎香港賽50蝶照奪第2金

王冠閎。（泳協提供）

〔記者梁偉銘/綜合報導〕名氣響亮的「台灣蝶王」王冠閎領軍下，我國游泳隊週日於香港公開錦標賽拿下6金6銀1銅，週末兩天在維多利亞游泳館總計豪奪12金13銀4銅、1破全國紀錄，整體收穫相當豐碩。

7月21日萊茵魯爾世大運勇奪男子200公尺蝶式銀牌的王冠閎，其實返國後身體微恙頻繁發燒，香港行「以賽代訓」並未報名主項。週六男子100、400公尺自由式他小試身手，包辦1金1銀；隔天參與短距離50公尺蝶式、自由式，其中50蝶決賽在沒有熱身情況下，「台灣蝶王」照樣挾24秒24再添金牌，也是生涯第三佳成績，但未超越自己今年5月全國大專校院運動會締造的24秒16全國紀錄。

「世大運後有點狀況，整整兩週經常發燒，目前還沒找出原因，回台灣會再做更詳細檢驗。」23歲的王冠閎表示，此次以戰養戰，希望透過不同項目賽事來調整水感，並重新提升體能狀態，為10月中旬雲林全國運動會暖身，「很多年沒來香港比賽，藉此練一下副項，並維持比賽強度，成績還算可以，也希望身體沒什麼問題。」

至於近況甚佳的李珮萱，女子100公尺自由式決賽再接再厲飆出57秒87，笑納香港賽個人第3面金牌，但身為台灣全隊唯一「三金后」，好強如她仍不滿意成績，「最近練習量比之前少蠻多的，加上前一天比賽過後，狀態可能還未完全恢復，否則應該表現更好，但這次至少比我前年來香港比賽有所進步，增加不少信心。」

