世運》台灣獲5金6銀4銅 鄭世忠：體育激勵人心

2025/08/17 23:33

楊森奪金。（中華奧會提供）楊森奪金。（中華奧會提供）

〔中央社〕2025成都世運會今晚舉行閉幕典禮，台灣代表團共獲得5金6銀4銅，在所有國家中排名第15名，金牌數則追平最佳境外成績。教育部體育署長鄭世忠表示，再次證明體育能激勵人心。

閉幕典禮採取嘉年華式的進場方式，所有選手輕鬆且歡樂地入場，紛紛和志工、吉祥物合照，開心之情全寫在臉上。

台灣從1981年開始參加世界運動會，除了2009年由高雄主辦世運會，以地主身分拿下史上最佳的9金8銀9銅外，以往歷屆境外最佳成績，就是2013年哥倫比亞卡利世運會，當時台灣代表團獲得5金5銀8銅。

今年台灣代表團拿下5金6銀4銅，除了金牌數追平史上境外最多，獎牌成績也比卡利更加出色。

鄭世忠在接受中央社訪問時表示，賽前所有後勤團隊都戰戰兢兢準備，除了辛苦的選手和教練外，更要感謝的就是中華奧會工作團隊，讓代表團在賽會期間都順順利利。

鄭世忠細數這屆世運會台灣健兒的佳績，像是女子拔河完成史無前例的6連霸；男子健力楊森蹲舉打破世界紀錄，最終也拿下金牌；沙灘合球在最後致勝一擊打敗向來最強的荷蘭摘金，都是一大突破。

還有滑輪運動的劉巧兮、江凱傑在健力項目努力不懈，「最後我也要鼓勵女壘隊的拚戰精神，希望在2028洛杉磯奧運能夠繼續拚金牌。」

鄭世忠強調，9月9日運動部將成立，未來也會持續支持選手和教練，備戰2029年世運會，期許成績能更上層樓。

