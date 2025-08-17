晴時多雲

體育 棒球 中職

中職》櫻井周斗的最佳搭檔 廖奕安賽後感性告白

2025/08/17 21:43

台鋼雄鷹廖奕安中職生涯首度先發蹲捕，因為他在二軍就習慣和櫻井周斗搭檔，兩人默契不俗。（台鋼雄鷹提供）台鋼雄鷹廖奕安中職生涯首度先發蹲捕，因為他在二軍就習慣和櫻井周斗搭檔，兩人默契不俗。（台鋼雄鷹提供）

〔記者羅志朋／高雄報導〕26歲的台鋼日籍左投櫻井周斗今天迎來中職生涯初登板，他表現不俗，先發5局只被敲出2支零星安打，另有2K和4次四死球無失分拿下勝投，過去他在日職一軍出賽55場其中2場先發，戰績0勝1敗2中繼、防禦率4.64，換句話說，這一勝也是個人職業生涯首勝，他感性地說，「今天在我職棒生涯是非常特別的一天，希望接下來先發可以投到6局，用好表現讓教練團信任。」

今天台鋼前3局就以猛烈攻勢灌進7分力挺，櫻井周斗表示，不只是打擊，守備也很幫忙，第1局對方第1打席擊出強勁滾地球，一壘手顏郁軒美技守備，當下守下來，我的心情就有比較安定，自己有把比賽投到5局，結果沒有被擊出長打，算是有完成任務。

中職和日職生涯初登板，哪一次比較緊張？櫻井周斗思索了一會兒，「緊張感是一樣的，比較不一樣的地方是台、日職棒應援方式，吹汽笛的聲音出現時，整個臨場感的壓力就浮現了，跟當初設想的不一樣。」

今天台鋼教練團特地安排櫻井周斗的「御用捕手」廖奕安先發蹲捕，櫻井周斗說，「在二軍跟奕安搭配一段時間，當初接到通知上一軍先發時，我就有跟教練團說，希望奕安可以一起上來，畢竟搭配這麼久，對於我好或不好的地方，他大致都了解，整體搭配起來滿順暢的。」

今天也是廖奕安生涯首次先發蹲捕，他說，如果櫻井周斗能積極進攻好球帶，打者就不好掌握他的球，左投加上卡特、伸卡球，直球系列球種確實很難掌握，今天投球跟在二軍沒有差別，表現真的很棒，「托櫻井的福，我才有這機會先發蹲捕，我會很珍惜，謝謝他，他自己也很努力，希望接下來可以繼續加油。」

生涯首次先發蹲捕，緊張嗎？廖奕安說，「說不緊張是騙人的啦，今天早上伸展時，打擊教練路易士有跟我聊天，他說緊張有兩種，一種是很害怕的緊張，另一種是很專注享受的緊張，今天我有享受這樣的緊張感，沒有想像中會軟手，正常發揮。」

