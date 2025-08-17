晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》百大新秀第8名捕手！ 金鶯升上農場頭號大物巴薩由

2025/08/17 22:46

金鶯農場頭號大物巴薩由將被升上大聯盟。（資料照）金鶯農場頭號大物巴薩由將被升上大聯盟。（資料照）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕金鶯今天做出陣容異動，將確定整季報銷的開幕戰先發投手艾夫林（Zach Eflin）放進60天傷病名單，並把農場大物捕手巴薩由（Samuel Basallo）給放進40人名單，有望迎來職業生涯初登場。

剛滿21歲的巴薩由是國際自由球員，他在2021年1月被金鶯以130萬美元簽下，是目前大聯盟百大新秀榜單第8名的大物，同時也是金鶯農場排名第一的好手，本季他在3A共出賽76場，敲出23轟，攻擊指數高達0.966。

此外，金鶯為了讓考瑟（Colton Cowser）從7天腦震盪傷病名單回來，並把巴薩由放進26人名單當中，選擇將野手諾達（Ryan Noda）以及強森（Daniel Johnson）給DFA。

本職是捕手的巴薩由，在季初因為傷病導致整季只有33場蹲捕，但巴薩由上大聯盟後並不太會跟明星捕手拉契曼（Adley Rutschman）的位置衝突，因為兩人都可以擔任捕手與指定打擊，巴薩由今年還曾鎮守過一壘。

金鶯狀元郎哈樂戴（Jackson Holliday）在近期曾稱讚巴薩由：「他有著瘋狂的天賦。我曾跟他在小聯盟一起打過球，我很期待他的到來。他可以做些非常特別的事情。」

官網球探報告給巴薩由打擊55分、力量60分、跑速40分、臂力70分、守備45分、整體60分的好評，左打的他有著強大的力量以及單純的打擊機制，本壘板紀律出色的他不太被三振且能選保送，擊球初速也很優異，缺點是他因為擊中球（Contact）的能力出色，偶爾會過於激進去追打壞球，但他現在已經展現出能夠把球擊到球場各個角落的能力。

巴薩由的防守功力沒有打擊亮眼，儘管有著加農砲般的傳球臂力可以威嚇壘上跑者，但他接球與擋球技巧都還有待琢磨。球探提到，身為一名6尺4吋的高大捕手，巴薩由在蹲捕時的移動順暢度意外地好，有些球探對他蹲捕時的手部運用給予好評，認為他能夠持續待在捕手防區，且球探相信隨著年齡增長，巴薩由在接補上的缺點有機會被修正，就算最終巴薩由沒有辦法蹲捕，他的打擊火力仍足夠讓他擔任球隊的一壘手。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中