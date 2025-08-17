MLB》百大新秀第8名捕手！ 金鶯升上農場頭號大物巴薩由

金鶯農場頭號大物巴薩由將被升上大聯盟。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕金鶯今天做出陣容異動，將確定整季報銷的開幕戰先發投手艾夫林（Zach Eflin）放進60天傷病名單，並把農場大物捕手巴薩由（Samuel Basallo）給放進40人名單，有望迎來職業生涯初登場。

剛滿21歲的巴薩由是國際自由球員，他在2021年1月被金鶯以130萬美元簽下，是目前大聯盟百大新秀榜單第8名的大物，同時也是金鶯農場排名第一的好手，本季他在3A共出賽76場，敲出23轟，攻擊指數高達0.966。

此外，金鶯為了讓考瑟（Colton Cowser）從7天腦震盪傷病名單回來，並把巴薩由放進26人名單當中，選擇將野手諾達（Ryan Noda）以及強森（Daniel Johnson）給DFA。

本職是捕手的巴薩由，在季初因為傷病導致整季只有33場蹲捕，但巴薩由上大聯盟後並不太會跟明星捕手拉契曼（Adley Rutschman）的位置衝突，因為兩人都可以擔任捕手與指定打擊，巴薩由今年還曾鎮守過一壘。

金鶯狀元郎哈樂戴（Jackson Holliday）在近期曾稱讚巴薩由：「他有著瘋狂的天賦。我曾跟他在小聯盟一起打過球，我很期待他的到來。他可以做些非常特別的事情。」

官網球探報告給巴薩由打擊55分、力量60分、跑速40分、臂力70分、守備45分、整體60分的好評，左打的他有著強大的力量以及單純的打擊機制，本壘板紀律出色的他不太被三振且能選保送，擊球初速也很優異，缺點是他因為擊中球（Contact）的能力出色，偶爾會過於激進去追打壞球，但他現在已經展現出能夠把球擊到球場各個角落的能力。

巴薩由的防守功力沒有打擊亮眼，儘管有著加農砲般的傳球臂力可以威嚇壘上跑者，但他接球與擋球技巧都還有待琢磨。球探提到，身為一名6尺4吋的高大捕手，巴薩由在蹲捕時的移動順暢度意外地好，有些球探對他蹲捕時的手部運用給予好評，認為他能夠持續待在捕手防區，且球探相信隨著年齡增長，巴薩由在接補上的缺點有機會被修正，就算最終巴薩由沒有辦法蹲捕，他的打擊火力仍足夠讓他擔任球隊的一壘手。

