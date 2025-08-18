晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

跆拳道》蕭翔文澳洲霸氣攬雙金、穩居亞洲第一 陳健強也雙銀入袋

2025/08/18 07:09

外交部駐布里斯本台北經濟文化辦事處，范厚祿處長親臨比賽會場，為教練與選手鼓勵。（中華帕拉林匹克總會提供）外交部駐布里斯本台北經濟文化辦事處，范厚祿處長親臨比賽會場，為教練與選手鼓勵。（中華帕拉林匹克總會提供）

廖志軒／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣帕拉跆拳道好手蕭翔文於近日在澳洲黃金海岸舉行的兩項國際賽事中大放異彩，先後在世界跆拳道聯盟主席盃-大洋洲區及澳洲帕拉跆拳道公開錦標賽奪下雙金，靠著兩站積分大進補，世界排名將衝上世界第2並續居亞洲第1，而另一位台灣好手陳健強也在兩站賽事奪銀，排名也將衝進亞洲前5。

蕭翔文2023年在杭州亞帕運奪下金牌，2024年巴黎帕運蕭翔文雖然在四強戰惜敗，仍奮力為台灣踢下男子K44級58公斤量級的銅牌，展現永不放棄的精神。

經歷今年4月中國泰安亞洲帕拉主席盃奪金的喜悅，以及8月初的亞洲帕拉跆拳道錦標賽意外首戰出局的挫折後，蕭翔文並未因此氣餒，迅速調整狀態，迎接澳洲的挑戰。

14日登場的世界跆拳道聯盟主席盃-大洋洲區（帕拉）的賽場上，蕭翔文一路過關斬將，在準決賽以15：2、13：0的懸殊比分擊敗巴西選手，隨後在金牌戰中，又以10：2、14：0的絕對優勢橫掃日本選手，霸氣奪金。

僅休息一日，蕭翔文又轉戰澳洲帕拉跆拳道公開錦標賽，他延續火熱手感，首戰以15：6、17：4擊敗西班牙對手，次戰再以9：0、11：2完勝巴西選手，最後一場金牌戰面對南韓強敵，再次展現高水準表現，成功摘下第2面金牌，達成雙金成就。

一口氣在澳洲進帳2金後，蕭翔文的積分將從369分躍升到419分，屆時排名積分將超越亞塞拜然選手的384.72分及土耳其選手的413.45分，衝上世界第2，並穩居亞洲排名第1。

蕭翔文教練吳燕妮受訪時坦言，8月初的亞洲帕拉跆拳道錦標賽表現確實不如預期，對蕭翔文的心理狀態造成一些影響。然而，吳燕妮仍認為遭遇亂流是一次很好的經驗，並對蕭翔文能順利在兩場賽事都奪金感到開心。她表示，接下來的目標將是努力在11月的世錦賽中拚出更佳成績。

除了蕭翔文外，表現優異的還有另一位台灣選手陳健強，陳健強大洋洲區首戰以12：4勝、5：3擊敗日本日本選手，第二戰面對巴西很可惜最終因為因為技術分落敗，但仍獲得銀牌佳績，至於澳洲公開賽陳健強同樣又搶下銀牌，目前世界排名第15名，積分為85.52分，預計9月份分數將達到115.52分，排名將會上升至世界第11名，並進入亞洲排名前5強。

而這次跆拳道兩站賽事，駐布里斯本辦事處也對選手們表達了支持與鼓勵，邀請所有在澳僑胞與體育愛好者踴躍前往現場，為台灣之光加油打氣，讓選手們感受到來自家鄉的溫暖與支持，共同見證台灣帕拉跆拳道在國際舞台上的持續發光發熱。

台灣帕拉跆拳道好手蕭翔文（左）在2025大洋洲主席盃、澳洲公開賽，二站都搶下金牌，陳健強則在二站奪下銀牌。（中華帕拉林匹克總會提供）台灣帕拉跆拳道好手蕭翔文（左）在2025大洋洲主席盃、澳洲公開賽，二站都搶下金牌，陳健強則在二站奪下銀牌。（中華帕拉林匹克總會提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中