體育 競技運動 桌球

WTT大滿貫》直落三完美復仇南韓名將李尚洙 最強壽星林昀儒挺進男單32強

2025/08/18 07:09

林昀儒在男單首輪以直落三擊退南韓名將李尚洙，挺進32強。（取自WTT官網）林昀儒在男單首輪以直落三擊退南韓名將李尚洙，挺進32強。（取自WTT官網）

廖志軒／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕壽星大發!「沉默刺客」林昀儒今天凌晨在2025年WTT歐洲大滿貫賽男單首輪，首局在驚險化解4個局點後化險為夷，最終以直落三擊退2021年亞錦賽男單冠軍南韓名將李尚洙，挺進32強，完成甜蜜復仇，也送給自己一個最棒的24歲生日禮物。

世界排名11的林昀儒生涯和世界排名22的李尚洙交手兩回，小林在2019年亞洲盃以4:3險勝，李尚洙今年仁川冠軍賽4強賽在擁有主場優勢下以4:2扳回一城。

這回林昀儒做足了準備，首局在4:5落後下，靠著接發球和發球搶攻打出一波5:1攻勢，取得9:6領先，但李尚洙也展現強悍的反手拍連拿4分，10:9反超。危急時刻，小林利用多變的發球落點，讓對手多次接發球失誤，在化解4個局點後以16:14艱苦拿下。

次局，林昀儒2:0開局後，始終維持1、2分的領先，在7:6時把握對手連續正手失誤，以一波4:1的攻勢，11:7再下一城。

第3局前半段雙方互有領先，林昀儒在5:6落後下展現精湛的反手擰拉絕技，以9:6反超，並以10:7率先聽牌，李尚洙雖然靠著正手搶攻救下1個賽末點，但隨後正手接發球失誤，小林11:8收下勝利。

林昀儒32強將對決日本名將戶上隼輔，世界排名28的戶上首輪以直落三輕取伊朗左手好手阿拉米揚，小林在2023年澳門冠軍賽、亞錦賽曾兩度擊敗戶上，保持對戰不敗紀錄。

從資格賽晉級的廖振珽，男單首輪則以9:11、8:11、8:11不敵世界排名50的18歲波蘭新秀雷吉姆斯基，無緣晉級32強。

