網球》前球后史薇泰克力退蕾巴金娜 首闖辛辛那提冠軍戰

〔記者梁偉銘／綜合報導〕前球后史薇泰克（Iga Swiatek）克服開賽3：5落後，終以7：5、6：3力退哈薩克第9種子蕾巴金娜（Elena Rybakina），職業生涯首闖辛辛那提網賽女單決賽，波蘭第3種子將與義大利第7種子保莉妮（Jasmine Paolini）爭奪冠軍。

「天哪，真是場艱苦的比賽。一開始雙方水準就相當瘋狂，我們打得太快了，有時甚至來不及跑到第2個球。」這項男、女共站的WTA千分等級大賽，已在美國俄亥俄州進入尾聲，也是大滿貫的美國公開賽重要暖身，過去連兩年4強止步的史薇泰克，面對強敵蕾巴金娜後來居上，不但倒趕4局搶下首盤，次盤又在關鍵第4局破發，拉鋸1小時38分鐘直落2出線，締造對戰4連勝，也把交手紀錄改寫為6勝4負，「我打得非常有強度，發球手感也提升，對自己的表現非常滿意。」

24歲的史薇泰克近況甚佳，上月溫布頓錦標賽草地突破瓶頸，勇奪第6座大滿貫冠軍之後，如今又以1盤未失之姿，頭一回挺進辛辛那提硬地決戰，再接再厲爭取第11座千分大賽金盃，過往她與保莉妮交手5回全勝穩居上風。

